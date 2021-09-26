'Берегите здоровье, легких ног!' Филатов дал старт участникам марафона в Днепре

"Almaz Group Dnipro Marathon" собрал более 3 тыс. участников из Украины, Германии, Израиля, Литвы, Беларуси, Молдовы, Великобритании и Канады.

"Мы рады снова видеть друг друга. Во время каждого марафона я говорю те же слова: пожалуйста, берегите здоровье, руки, ноги. Пожалуйста, без травматизма. И всем – легких ног!" – сказал мэр Днепра, обращаясь к бегунам, и дал выстрел из стартового пистолета.

Трасса 5-го юбилейного марафона начинается с площади Героев Майдана – в сторону Ледовой арены, а дальше по Набережной Заводской, а также в направлении жилмассива Победа-3 – по Набережной Победы. Кроме марафонского забега в 42 км, участники будут преодолевать дистанции в 21 км, 10 км, 5 км. В течение дня стартует также "Миля добра", эстафеты и детские забеги.

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Легкоатлетов обеспечивают питанием и водой. Подготовили 9 пунктов гидратации, 1,5 тыс. литров воды, изотоники, а также 2 тонны фруктов и печенья.

Самый возрастной легкоатлет – 73-летний днепрянин Евгений Вихарев. Три года назад он впервые покорил полную марафонскую дистанцию. Тогда участие в забеге было его подарком на юбилей.

Самый молодой участник возрастом в 2,5 месяца вместе с родителями "возьмет" дистанцию в 100 метров.

"Знаете, это моя мечта. Однажды принять участие в марафоне с собственным ребенком, а позже тоже иметь достаточно энергии, чтобы бегать. Даже когда тебе за 70. Это действительно вдохновляет. Но пока я буду преодолевать свои 5 километров", – рассказала участница марафона Елена.

Особое внимание – безопасности и здоровью участников и болельщиков. Так на маршруте трассы будут дежурить 13 карет скорой помощи и 9 экипажей Красного Креста.