Байден уклонился от прямого ответа о вероятности встречи с Путиным: посмотрим

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ушел от прямого ответа о вероятности его встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вместо точной формулировки американский лидер сказал: "Посмотрим".

Как известно, 10 января официальные лица США и России должны провести переговоры по вопросам безопасности. Об этом сообщает издание Reuters.

Белый дом не ответил на просьбу корреспондентов прокомментировать, имел ли в виду Байден в своем комментарии о встрече с Путиным переговоры о безопасности на более низком уровне.

В свою очередь президент США также не ответил точно, возможна ли такая встреча в начале 2022 года или нет.

Видео дня

Напомним, предыдущая встреча Байдена и Путина состоялась 7 декабря. Она прошла в формате видео-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале следующего года Соединенные Штаты и Российская Федерация проведут двусторонние переговоры, главной темой которых станет Украина. Их назначили на понедельник, 10 января.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отреагировать на расширение НАТО в восточном направлении "по-разному". Все будет зависеть от того, что именно предложат главе государства российские военные эксперты. Глава страны-агрессора не раз говорил о том, что размещение в Украине оружия НАТО и расширение Альянса на восток в целом – это "красные линии" для Кремля.

Кроме того, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. При этом события на востоке Украины якобы были спровоцированы странами Запада, а НАТО использовал их в качестве предлога для прекращения взаимодействия с Российской Федерацией.

К слову, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на востоке – это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно, в отношении Украины. Европейский Союз не согласен со многими событиями во внешней политике РФ.