Байден провел переговоры по Украине с Джонсоном, Макроном, Шольцем и Драги. Все подробности

Президент США Джо Байден 21 марта провел переговоры с несколькими лидерами европейских стран. Обсуждались вопросы Украины, в частности гуманитарной и военной помощи.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Белого дома. Разговор американский лидер проводил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министров Великобритании Борисом Джонсоном.

Стороны осудили атаки российских оккупантов на мирных жителей Украины.

Также они заверили в том, что наша страна будет постоянно получать поддержку – и гуманитарную, и военную.

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"Они отметили свою постоянную поддержку Украины, в том числе в предоставлении помощи для безопасности отважным украинцам, которые защищают свою страну от российской агрессии, и гуманитарной помощи миллионам украинцев, бежавших от насилия", – сказано в сообщении.

Лидеры стран рассмотрели также последние дипломатические усилия, направленные на прекращение огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден заявил, что обвинения российского президента Владимира Путина о том, что якобы Киев секретно разрабатывает новое химическое оружие при содействии США, может быть серьезным тревожным сигналом. Нанести по Украине биологический удар, вероятно, готовится сам Кремль.

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