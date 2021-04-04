Телефонная беседа президентов Украины и Соединенных Штатов – пожалуй, одно из важнейших событий не только последних дней, но и месяцев, пишет Виталий Портников для Радио Свобода. С момента избрания Джозефа Байдена президентом США украинская общественность не раз задавалась вопросом: почему новый руководитель Соединенных Штатов, который в первые дни после своего вступления в должность разговаривал с целым рядом мировых лидеров, до сих пор не провел аналогичной беседы с президентом Украины? Значит ли это, что Украина не находится среди политических приоритетов Соединенных Штатов?

Впрочем, это предположение было опровергнуто самим американским президентом. За последние месяцы Джозеф Байден неоднократно выступал в поддержку Украины в самых разных форматах. Он поднял тему Украины и в своей первой беседе с президентом России Владимиром Путиным – и это был важный жест поддержки стремления Украины противостоять российской агрессии.

И, тем не менее, разговора с Зеленским не происходило. Наблюдатели в самих Соединенных Штатах утверждали, что такой разговор должен состояться не просто как дань протоколу, а как жест поддержки украинских реформ. И что президент США хотел бы говорить с президентом Украины о результатах этих реформ, борьбе с коррупцией, преодолением влияния олигархов.

Но первый разговор Зеленского и Байдена и не назовешь протокольным. Он произошел на фоне усиления российской военной активности у украинских границ. И несмотря на то, что прес-секретар президента России Дмитрий Песков утверждает, что Россия может перемещать свою армию, куда захочет, а глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обвиняет в агрессивных намерениях саму Украину, в мире складывается совсем другое впечатление о российских намерениях.

Дни небывалой дипломатической активности

Именно поэтому последние дни были днями небывалой дипломатической активности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министр обороны Украины Андрей Таран – с министром обороны США Ллойдом Остином, а руководитель украинского Генштаба генерал Руслан Хомчак – с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли.

И, конечно, каждый раз высказывалась поддержка Украины. Но такой набор сигналов был бы, конечно, неполным без общения глав государств. И это общение состоялось – а значит, было еще раз продемонстрировано, что в Белом доме времен Байдена обращают внимание, прежде всего, на институты, а уже потом на человека, который занимает ту или иную должность. Потому что разговор был именно с президентом Украины, с руководителем, который должен противостоять угрозе России и как глава государства, и как главнокомандующий Вооруженными силами.

И в связи с этим, думаю, можно перестать гадать, почему Джозеф Байден так долго не общался с Владимиром Зеленским. Возможно, в Белом доме действительно стремились к стандартной протокольной беседе с руководителем страны к реформированию, которой новый глава Соединенных Штатов проявлял большой интерес еще во время работы вице-президентом США в администрации Барака Обамы.

Возможно, в Белом доме хотели понять, как Владимир Зеленский будет реагировать на американские сигналы – в частности, на введение санкций против Игоря Коломойского. Но, когда возникла реальная опасность, все эти рассуждения отошли на второй план перед необходимостью заявить о поддержке Украины и отрезвить "горячие головы" в российском руководстве.

Это является главным смыслом первого телефонного общения президентов.