Байден договорился с Шольцом, Макроном и Джонсоном усилить давление на Россию

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Президент США Джо Байден 7 марта провел видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры стран договорились усилить давление на Россию.

Об этом Джо Байден сообщил в Twitter.

"Лидеры подтвердили свою решимость продолжать повышать цену для России за ее неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину", – написал президент США.

Отметим, что разговор Байдена с Шольцем, Макроном и Джонсоном состоялся в то время, когда Вашингтон рассматривает возможный отказ от импорта российской нефти из-за вторжения Путина в Украину.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден снова провели переговоры. Они, в частности, обсудили вопросы безопасности и санкционного давления на страну-агрессора.

США разрешили странам НАТО снабжать военные самолеты-истребители Украине с целью поддержать ее в войне против российского агрессора.