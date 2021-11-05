Аваков заявил об аншлюсе Беларуси: Россия контролирует теперь больше границ

Угроза со стороны России никуда не пропала, а наоборот усилилась. Особенно в то время, когда происходит аншлюс Беларуси.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 5 ноября заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он также обратил внимание на то, что РФ теперь контролирует больше границ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Угроза со стороны России никуда не делась, она у наших границ. Более того, границы эти увеличились – у нас теперь почти 4 тысячи км границ контролирует РФ. В эти дни происходит фундаментальная вещь, которую нельзя не замечать – это аншлюс Беларуси", – сказал экс-глава МВД, напомнив, что канцлер Австрии в 1938 году предал свой страну, передав ее гитлеровской Германии.

Он добавил, что сейчас войска России сосредоточены также у границ с Беларусью, Приднестровье и в Черном море.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лидер страны-агрессора России и незаконно избранный президент Беларуси окончательно договорились о создании Союзного государства, согласовав все пункты программ.

По мнению капитана первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах, это и последующие совместные военные учения "Запад-2021" свидетельствуют о том, что Беларусь уже полностью поглощена Россией.