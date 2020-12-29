Аваков написал книгу о "русской весне" в Харькове 2014 года

Министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал книгу "2014. Мгновения харьковской весны", которая посвящена событиям, когда сепаратисты пытались создать "Харьковскую народную республику" и захватили здание областной госадминистрации.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины. Аваков отметил, что в книге он рассказал свою историю которую переживал, как харьковчанин и как министр внутренних дел, который тогда только пришел на "руины правоохранительной системы".

"Вместе со мной свои истории рассказывают мои соавторы – харьковчане, которые принимали участие в тех событиях, переживали их как историю своего города и свою личную судьбу. В книге сохранена прямая речь наших героев без цензуры и редактуры, со всеми живыми эмоциями и временами нелитературными выражениями – потому что настоящая, подлинная история выглядит именно так", – сказал министр.

Аваков отметил, что в книге много документов – от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных в рамках оперативных мероприятий – на их публикацию было специальное разрешение следствия.

Аваков презентовал книгу о событиях в Харькове 2014 года mvs.gov.ua

"Эти документы шокируют своим цинизмом и зверством, но я уверен, что они должны быть опубликованы и прочитаны – как неоспоримое документальное свидетельство того, что захват Украины был заранее подготовлен и спланирован, сепаратистские группы были организованы и вооружены, а "ихтамнеты" четко координировались российскими спецслужбами", – добавил министр.

Аваков отметил, в книге публикуется "План по Харькову и области" – электронная переписка кураторов "русской весны", в которой подробно – до геометок – разработан план оккупации Слобожанщины. 28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная компания и пропаганда, привлечение коллаборационистов, и в итоге – создание "ХНР" .

"Этот документ фактически явка с повинной и исчерпывающее доказательство российской военной агрессии. Но Харьков – выстоял!", – отметил он.