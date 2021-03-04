Арестович заявил, что Украина может наложить только 'символические' санкции на РФ

В Украине не могут наложить санкции на всех, кто торгует с Россией, ведь тогда наша страна останется без главного торгового партнера.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Россия, к сожалению, наш главный – это ирония – торговый партнер. Мы не можем наложить санкции на всех, кто торгует с Россией, так как останемся без торгового партнера", – пояснил он.

При этом Арестович указал, что власти должны делать символические действия, которые показывают позицию военно-политического руководства Украины. Например, как санкции на украинские телеканалы, подозреваемые в коллаборационизме.

Говоря о наложении санкций, Арестович указал, что Украина должна действовать самостоятельно, не взирая на США.

"По поводу прецедентов. Список Магнитского предусматривал наложение ареста на имущество и финансы граждан США или аффилированных лиц, которые пользовались этими финансами, выведенными в США. США накладывали санкции на граждан США, которые пользовались иностранными активами. То же самое, что произошло у нас", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал ЕС и США усилить санкции против РФ, чтобы прекратить обострение на Донбассе