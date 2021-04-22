Арестович расшифровал скрытые знаки в послании Путина

В ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин несколькими неосмотрительными жестами и фразами выдал свои главные страхи и неуверенность в собственных силах.

Такое мнение на личной странице в Facebook озвучил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. В целом он оценил спич главы государства-агрессора как "пассивно-агрессивную речь очень оскорбленного и немного испуганного человека".

"Ключевое послание для внутренней повестки дня – "единство" (боится протестов). Ключевое внешнее послание – "бесконфликтный мир" (боится реального противостояния). Нервное облокачивание левой рукой на трибуну, поиск надежной опоры. Переминания с ноги на ногу, отклонение тела назад, подсознательная попытка дистанцироваться от болезненных вопросов", – объяснил Арестович.

Он также выразил уверенность в том, что доктрина "бесконфликтного существования", которую проговорил Путин, означает, что РФ не тянет экономически не то что полномасштабную войну, но даже, "простую" гонку вооружений.

"Все это бряцание оружием – чистый стратегический блеф, прикрытие собственной слабости, расчет (с Китаем за спиной), что Украина и НАТО содрогнутся и дадут заднюю. А мы не дали", – заключил советник украинской делегации ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в своем посланни Путин упрекнул Запад за претензии к его стране и сравнил ее противников с отрицательными героями романа Редьярда Киплинга "Книга джунглей". Так, он отметил, что "вокруг Шерхана подвывают мелкие Табаки".