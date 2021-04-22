Арестович расшифровал скрытые знаки в послании Путина
В ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин несколькими неосмотрительными жестами и фразами выдал свои главные страхи и неуверенность в собственных силах.
Такое мнение на личной странице в Facebook озвучил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. В целом он оценил спич главы государства-агрессора как "пассивно-агрессивную речь очень оскорбленного и немного испуганного человека".
"Ключевое послание для внутренней повестки дня – "единство" (боится протестов). Ключевое внешнее послание – "бесконфликтный мир" (боится реального противостояния). Нервное облокачивание левой рукой на трибуну, поиск надежной опоры. Переминания с ноги на ногу, отклонение тела назад, подсознательная попытка дистанцироваться от болезненных вопросов", – объяснил Арестович.
Он также выразил уверенность в том, что доктрина "бесконфликтного существования", которую проговорил Путин, означает, что РФ не тянет экономически не то что полномасштабную войну, но даже, "простую" гонку вооружений.
"Все это бряцание оружием – чистый стратегический блеф, прикрытие собственной слабости, расчет (с Китаем за спиной), что Украина и НАТО содрогнутся и дадут заднюю. А мы не дали", – заключил советник украинской делегации ТКГ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в своем посланни Путин упрекнул Запад за претензии к его стране и сравнил ее противников с отрицательными героями романа Редьярда Киплинга "Книга джунглей". Так, он отметил, что "вокруг Шерхана подвывают мелкие Табаки".
Кроме того, российский лидер заявил, что не позволит пересечь установленные РФ "красные линии".
Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что к ним относятся вмешательства во внутренние дела России, оскорбления и притеснение экономических интересов.