Арестович: оккупанты пошли на попятную после заявления об ударах по ВСУ

Террористы "ДНР" после своего заявления о том, что они будут открывать огонь по Вооруженным силам Украины сдали назад.

Об этом в комментарии "Стране" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его словам, оккупанты пытались таким образом оказать информационное давление.

Спикер подчеркнул, что как только глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил протест, террористы пошли на попятную.

"Думаю, таким образом они пытались оказать медийное давление на украинскую сторону накануне дня заседания ТКГ. Потому что как только Кравчук заявил протест, они сразу сдали назад. Мол, нет, вы нас неправильно поняли, никто не выходит из переговоров, все все соблюдают, это вы нарушаете. Они, видимо, просто искали способы медийного давления, но промахнулись, не рассчитали, что это чревато для них серьезными неприятностями. Выход из режима прекращения огня – это нарушение договоренностей, принятых на высшем уровне в Париже. Задеваются интересы Франции и Германии", – пояснил Арестович.

Он добавил, что 2 марта президент Европарламента выступил с заявлением о том, что Россия – сторона конфликта, хотя Москва пытается это отрицать.

"Поэтому российская сторона тут же замяла вопрос и сказала, мол, давайте переходить к рабочим моментам. Уже конфликт исчерпан. Де-юре сохраняется режим прекращения огня, хотя де-факто периодически стреляют. Но никакого огня на упреждение не ведут", – подчеркнул Арестович.

Напомним, что Украинская делегация в ТКГ объявила протест из-за заявления террористов "ДНР", которые сказали, что режим тишины якобы больше не может продолжаться, поэтому они разрешают обстрелы позиций ВСУ. Для оправдания своих планов оккупанты ложно обвинили защитников Украины в минометных атаках мирных поселков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта в режиме видеоконференции состоялось очередное заседании ТКГ. На нем глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что заявление террористов расценивается как угроза одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и срыва Минских соглашений.