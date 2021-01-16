Арестович – о 'нормандской встрече': продвигаемся по миллиметру

Встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) 12 января в Берлине длились более 6 часов и была "достаточно напряженной" – переговоры "продвигаются по миллиметру".

Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в комментарии изданию "Страна". Такая ситуация сложилась из-за того, что Украина не уступает по вопросу "красных линий" и защищает национальные интересы, подчеркнул он.

"Насколько я понял, россиян в первую очередь интересует проблема политического регулирования и проведения выборов. Но глава Офиса президента Андрей Ермак выставил красные линии и не намерен их пересекать – это демилитаризация и получение контроля над границей, а после – проведение выборов. Что и предполагает "План совместных шагов", – сказал советник.

По мнению Арестовича, сам факт того, что россияне предварительно согласились на следующую встречу 22 января – всего через две недели после предыдущей, – показывает, что они "стали весьма заинтересованы в продолжении переговоров такого формата".

"Я вообще давно не припомню такой интенсификации контактов. Между предыдущими встречами был интервал в несколько месяцев, а теперь – всего две недели. Значит, как мне кажется, Россия заинтересована в принятии разумных компромиссных решений", – заявил он.

Арестович не дал никаких прогнозов о том, будут ли приняты какие-либо решения по Донбассу на предстоящей встрече.

"Из-за длительной истории конфликта и необходимости учитывать интересы посредников – Франции и Германии – часами приходится обсуждать нюансы… Все стороны высказались – каждая по 15 минут. Потом вопросы, дебаты. Это длительная работа. Чтобы прийти к какому-то общему решению, нужно несколько таких встреч, и они продолжатся", – заявил он.

Советник украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что цели украинской делегации остаются прежними: сначала контроль над границей с РФ, затем выборы в ОРДЛО. Также в приоритете обмен пленными и открытие КПВВ.

Напомним, что вооруженный конфликт на востоке Украины Россия и подконтрольные ей боевики террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" начали сразу после оккупации Крыма весной 2014 года. Российская власть официально не признает вторжение в Украину, несмотря многочисленные факты и доказательства.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на последней встрече советников глав государств "нормандской четверки" Киев предложил Москве комплекс мер "золотой мост", предусматривающий окончание войны на Донбассе.