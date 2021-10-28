Арахамия рассказал, почему перепутал Ди Каприо и Сковороду: надо делать выводы и действовать. Видео

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что не изучал в школе украинскую литературу – в аттестате в этом разделе у него якобы стоит отметка "не изучал". Именно поэтому, как пояснил политик, он не смог узнать известное выражение Григория Сковороды и перепутал его с актером Леонардо Ди Каприо.

Об этом народный депутат написал в комментариях к посту в Facebook телеведущей Наташи Влащенко. Сам инцидент произошел 25 октября – в интервью Влащенко Арахамия не узнал цитату "Мир ловил меня и не поймал", и приписал ее Ди Каприо (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Тем не менее надо делать выводы и действовать", – написал он в комментариях. Кроме того, политик рассказал, что его пригласили в рабочую группу по празднованию 300-летия Сковороды в следующем году.

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"В следующий раз не ошибусь", – написал он.

Сама Влащенко отметила, что не видит ничего ужасного в том, что Арахамия не знал, что фраза принадлежит Сковороде.

"Большинство из вас когда в последний раз читали хоть по одной книге в месяц? То-то же. Арахамия – айтишник. И этим все сказано", – написала телеведущая.

Она также объяснила, почему спросила нардепа об этой фразе. "А Давида я спросила об этой фразе, так как он вполне по жизненной удаче ложится в этот образ. Что не так часто встречается", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Давид Арахамия и нардеп из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович поскандалили в прямом эфире. Перепалка началась из-за кума президента России Виктора Медведчука.