Альянс европейских либерал-демократов принял резолюцию 'Голоса' о поддержке Крымской платформы

"Голос" подготовил, подал и отстоял резолюцию об осуждении агрессии Российской Федерации и в поддержку Крымской платформы, которую сегодня одобрил Конгресс "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDЕ).

Украина запускает Крымскую платформу, которая консолидирует дипломатические усилия международного сообщества, направленные на деоккупации и реинтеграции АР Крым и г.. Севастополь. Мы свидетели дерзких усилий страны-агрессора сорвать проведение этого саммита, и именно с протестом против давления России на лидеров Запада выступили европейские либеральные партии.

Об этом сообщает пресс служба партии "Голос".

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"Семь лет вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины привели к десяткам тысяч потерь и миллионов внутренне перемещенных лиц. Это не просто нарушение суверенитета Украины, а прямая атака на основы европейской демократии и принципы международного права. Объединение усилий для защиты Украины - это залог мирного будущего всей Европы ", - подчеркнул в своем выступлении народный депутат от партии" Голос "Андрей Осадчук, автор проекта резолюции.

Партия "Голос" призвала членов ALDE и Европейский союз поддержать Крымскую платформу, продолжить политику непризнания аннексии АР Крым и г.. Севастополь, осудить нарушения фундаментальных прав и свобод человека на временно оккупированных Россией территориях Украины, в особенности преследования крымских татар, усилить международное давление на РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Крымскую платформу сегодня поддерживают все больше мировых стран и международных организаций. Это результат нашей постоянной коммуникации с коллегами по миру, что Россия - оккупант и уже восьмой год постоянно нарушает права наших людей в Крыму. Наша цель - увеличить количество стран, которые поддерживают нас на международных площадках. Вопрос деоккупации Крыма постоянно должен быть на первых страницах всех мировых СМИ ", - сказал депутат Голоса и сопредседатель межфракционного объединения Крымская платформа Рустем Умеров.

В апреле Альянс уже выступил с публичным заявлением об осуждении обострения на линии разграничения, спровоцированное Российской Федерацией. Соответствующее заявление партия ALDE опубликовала после онлайн-встречи с лидером партии "Голос" Кирой Рудык.