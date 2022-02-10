Альтернатива губительным Минским договоренностям есть, – эксперт оценил план Тимошенко

В последние дни Украина оказалась в эпицентре мировой повестки дня, однако результаты встреч высокопоставленных должностных лиц предполагают принуждение выполнять Минские соглашения, которые превратят Украину в гибридное государство. Этого можно было бы избежать, если бы в свое время власти использовали "мирный план" Тимошенко.

Об этом пишет политолог Андрей Золотарев в своем блоге на Site.ua.

"Все сводится к тому, что Россия руками Запада хочет принудить Киев к исполнению "Минска", который превратит Украину в гибридное государство, часть которого будет экономически и политически подконтрольна России. Запугать и принудить к "Минским соглашениям" в российском видении – это тактический план Кремля", – уверен эксперт.

Он пояснил, что РФ намерена усилить давление на украинские власти, заставить признать легитимность ОРДЛО, а затем внести поправки в Конституцию Украины относительно "особого статуса" Донбасса. После этого, по прогнозам Золотарева, политический контроль Кремля над всей Украиной станет вопросом времени.

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"Нынешняя эскалация и сама возможность шантажа Украины являются прямым следствием заключенных Порошенко Минских договоренностей", – приходит к выводу политолог.

По его словам, бывший президент загнал подписанными соглашениями Украину в ловушку, о чем изначально предупреждала Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" в свое время публично боролась против них, отмечая, что такие условия неприемлемы для Украины и украинцев, и настаивала на необходимости выполнения Будапештского меморандума.

"Сейчас, когда губительность Минских соглашений очевидна, стоит прислушаться к тому, что предлагала Юлия Тимошенко, отвергнув предубеждения и внутриполитические разногласия. Потому что она оказалась единственным политиком, который с самого начала выступал противником и предлагал другой путь мирного урегулирования и восстановления целостности страны на основе Будапештского меморандума", – считает Золотарев.

Эксперт надеется, что Будапештский меморандум может стать той точкой опоры, опираясь на которую Украина выйдет из минской ловушки и обеспечит вход в новую геополитическую реальность.

Напомним, Юлия Тимошенко предостерегла власти от воплощения Минских соглашений, назвав их государственным предательством. Она также призвала использовать предоставленные Будапештским меморандумом гарантии, которые помогут организовать действенные переговоры, а также создать правительство национального единства, которое укрепит государство изнутри.