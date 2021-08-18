Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия "чрезвычайно агрессивно" реагирует на "Крымскую платформу" и предпринимает дипломатические усилия для того, чтобы уменьшить количество участников форума и заставить их отказаться от приезда в Киев.

Как известно, аннексированный Крым даже посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. И это не просто предвыборная поездка одного из фронтменов путинской "Единой России", но, уверен, еще и реакция на форум в украинской столице, еще одно напоминание – "Крымнаш", пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

Встреча в Киеве – еще одно напоминание о том, что в 2014 году Владимир Путин и его соратники заблуждались

Видео дня

Наблюдателю такое раздражение Кремля вполне может показаться чрезмерным. Ведь "Крымская платформа" никак не влияет на российский контроль над Крымом. И этот контроль как не признавался странами-участницами "Крымской платформы", так и не признается. Что же изменилось?

Но, похоже, встреча в Киеве для российского руководства – еще одно напоминание о том, что в 2014 году Владимир Путин и его соратники заблуждались, когда предполагали, что мир со временем согласится с российскими действиями на полуострове. Эта концепция пропагандируется в Москве и сегодня: международное право – и не право вовсе, а принятие мировым сообществом свершившихся фактов, то есть право силы.

Даже обычные граждане России увидят, что всеобщее несогласие с оккупацией Крыма – это не украинская выдумка

Но со времени оккупации Крыма прошло уже семь лет, а никакого продвижения в сторону признания легитимности оккупированного россиянами полуострова не наблюдается. И когда начнет работать форум "Крымской платформы", даже обычные граждане России увидят, что всеобщее несогласие с оккупацией Крыма – это не украинская выдумка, а очевидный факт. Что Крым считается российским только в самой России, а за ее границами это украинская территория.

И поэтому, думаю, не стоит рассчитывать ни на признание "свершившегося факта", ни на отмену санкций, введенных после оккупации Крыма и заставивших государственные и частные российские компании воздержаться от прихода на полуостров. И придется согласиться с тем, что до окончания оккупации Крыма Россия так и будет в глазах остального мира страной со спорными границами. Границами, которые защищает только сила, а не закон.

И это еще одно болезненное напоминание для российского руководства. Ведь с точки зрения российского законодательства Крым – не оккупированная территория, не колония, а такой же субъект Российской Федерации, как Брянская область. И сомневаться в этом, по мнению Кремля, все равно что сомневаться в том, что Бавария – это часть Германии, а Техас – часть Соединенных Штатов.

Субъектность Крыма за эти годы так и не стала фактом

Но как раз с этим утверждением мир не собирается соглашаться! Субъектность Крыма за эти годы так и не стала фактом. И в Киеве будут обсуждать вовсе не то, как эту субъектность признать, а то, как возвратить Крыму его подлинный правовой статус – статус неотъемлемой части Украины. И, думаю, никакая сила не способна это изменить.

Именно поэтому в России так раздраженно реагируют на "Крымскую платформу". Потому что рано или поздно даже людям, далеким от политики, придется признать, что Владимир Путин – не президент, занимавшийся "собиранием земель", а политик, втянувший свою страну в самую настоящую авантюру, противопоставивший ее не только цивилизованному миру как таковому, но и элементарной правовой логике.

А кому нравится разоблачение его авантюр?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.