Журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью украинскому радио НВ, что в Украине агенты российского ФСБ работают под видом беженцев из соседней Беларуси.

"Они нашли Украину в качестве одного из мест, где могут сейчас свободно работать. Среди них вбрасываются сейчас такие помощники, которые реально являются агентами ФСБ" — заявил Грозев.

Это одно из самых сенсационных заявлений, сделанных известным журналистом-расследователем в ходе интервью, посвященного, конечно же, главным образом так называемому "вагнергейту" — срыву операции украинских спецслужб по захвату боевиков так называемой российской частной военной кампании "Вагнер" в белорусской столице, пишет Виталий Портников для vot-tak.tv.

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Расследования Христо Грозева и его коллег в Украине ожидают уже несколько месяцев, однако пока что журналист делится лишь своими соображениями о том, что могло привести к провалу операции.

Могут сказать, что заявления о возможной инфильтрации агентов ФСБ в Украину среди белорусских беженцев — это тоже соображения Грозева. Однако, если призадуматься, в заявлении Грозева нет ничего нелогичного. ФСБ давно уже чувствует себя в Беларуси как дома — а до недавнего времени чувствовала себя как дома и в Украине.

Особого успеха активность ФСБ в Украине достигла, кстати, как раз перед Майданом 2013-2014 годов, когда российские коллеги активно сотрудничали с руководством СБУ и МВД, у премьер-министра Николая Азарова были российские советники, а министр обороны и вовсе был российским гражданином.

О том, каков был уровень российского проникновения, стало ясно в 2014, когда практически все украинское руководство времен Януковича — в том числе и руководство силовых структур — оказалось в России, а на оккупированных территориях местные филиалы СБУ и Службы внешней разведки чуть ли не в полном составе переходили в штат ФСБ и СВР России.

Но с тех пор возможности ФСБ по вербовке и инфильтрации новых агентов все же значительно ограничились. Между Россией и Украиной практически нет транспортного сообщения, российских граждан в Украину приезжает в разы меньше, чем до нападения России на Украину. И, разумеется, к людям, которые могут приезжать в Украину исполнять свои "служебные обязанности" присматриваются уже на границе. Так что та легкость, с которой можно было засылать сюда агентов и вербовать их, исчезла.

А с белорусской эмиграцией все обстоит иначе. Мы понимаем, что ФСБ могло проявлять давний интерес к белорусскому протесту — и этот интерес только увеличился, когда этот протест стал массовым и к нему мог примкнуть, как говорится, кто угодно — в том числе и "спящие" агенты российских спецслужб.

Ну и почему бы потом некоторым из этих людей не направиться в Украину? Чтобы и далее наблюдать за белорусской диаспорой, чтобы внедряться в украинскую политическую и общественную жизнь, чтобы искать пути к получению важной для российских чекистов информации?

ФСБ, похоже, просто нашла для себя, как говорит Грозев, простой маршрут обновления и пополнения числа агентов в Украине. И пользуется этим маршрутом с тем особым цинизмом, который всегда отличал российских чекистов — когда эксплуатируется и сочувствие украинцев к белорусам, оказавшимся жертвами репрессий авторитарного режима Александра Лукашенко и проблемы людей, которые не без участия российских спецслужб вынуждены спасаться бегством из собственной страны.

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