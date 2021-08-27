Адвокаты Порошенко назвали нападение на пятого президента политическим заказом

"Титушку", который совершил нападение на Петра Порошенко, не явился в Печерский райотдел полиции несмотря на то, что правоохранители обещали, что сегодня он прибудет для следственных действий. Об этом сообщили адвокаты пятого Президента. Они отметили, что исполнителя этого политического заказа прячут, и он фактически становится "Чаусом номер два".

"Мы находимся сейчас возле Печерского управления полиции, пришли мы сюда согласно обещания, которое нам дали дознаватели сектора дознания полиции, что сегодня в 14 часов должно быть сообщено о подозрении напавшему на пятого Президента Петра Порошенко, которого сейчас все называют "зеленым титушкой". Но никто не появился, представители дознания Печерского управления полиции сейчас перестали отвечать на звонки и на сообщения. Подтверждаются те наши опасения и уверенность, что именно власть организовала это нападение. Именно власть теперь защищает и прикрывает исполнителя – поэтому, что у этого исполнителя очень серьезные заказчики с огромными возможностями ", – сообщил Игорь Головань.

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"Такие заказчики, которые имеют возможность манипулировать и управлять Печерским управлением полиции, прокуратурой, которые могут этого "титушку" перемещать в течение нескольких часов из Киева в Козелец и обратно. И теперь история становится все больше похожей на историю с судьей Чаусом, которого несколько месяцев держали неизвестно где. Я не думаю, что этот напавший сейчас действительно на свободе, его скорее всего где-то удерживают и обрабатывают, опасаясь, чтобы он не выдал своих заказчиков ", – предполагает адвокат Головань.

"Мы все понимаем, что это произошло именно из-за политической деятельности Петра Порошенко, а не потому, что какой-то странный человек со странным бэкграундом вдруг из личных хулиганских побуждений решила так поступить. Чем больше проходит времени, тем меньше у нас вопросов остается к самому напавшему. С ним уже сейчас все понятно. Полиция фактически спускает дело на тормозах, несмотря на все их заверения, что они работают, что будет сообщено о подозрении. Мы видим, что сначала сознательно занижена квалификация, дело выдают за хулиганство. Даже сейчас подозрение о хулиганстве не вручено" – отмечает Илья Новиков.

Депутат Киевсовета, ветеран АТО Александр Погребиський напомнил, что полиции во время совершения нападения на Порошенко вообще не было рядом:

"Задержали этого человека сотрудники УГО и помогали это делать участники войны, которые были там рядом. Десять минут искали сотрудников полиции, которые могли как люди, которые уполномочены это делать, его задержать. Вместо этого мы все видели, как задержанного очень быстро отвели в сторону улицы Банковой. Это зафиксировано, это есть на видео. По нашей информации, он там находился около нескольких часов. Что там можно делать? Поскольку здесь в райотделе полиции его не было через 2 часа, когда сюда пришел писать заявление депутат Киевсовета Виктор Кононенко о совершении преступления. То есть это прикрывается на самом высоком уровне ".

"Прикрывают его на таком уровне, который позволяет координировать действия полиции, прокуратуры. И не будем забегать вперед, но по предварительному опыту возможно и судов. Смотря по тому, какая будет реакция на нашу жалобу", – замечает Илья Новиков.