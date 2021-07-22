В дурдоме все, как обычно:

Россия подала в суд на Украину за 10 статьями обвинений. В том числе за "сбитие украинцами" Малайзийского боинга, за "нарушение" прав людей на Майдане, за Одессу 2 мая...

А давайте подадим в суд на Россию за пожары в Якутии! И за отсутствие украинских школ в самой России. И за поклонение трупу на Красной площади - это же развращение неокрепших умов в РФ, не так ли? Умы только пытаются окрепнуть, одновременно вставая с колен, а тут им бац - и шествие церковных кгбистов совместно с коммунистами. Умы такие: "а-а-а-а, здесь нет никакого диссонанса! Наверное, так и надо!"

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Для россиян же нет диссонанса и в том, что в Нидерландах суд по тому же Боингу уже рассматривает гораздо более весомые доказательства вины россиян, а не украинцев? И нет диссонанса в том, что приличная часть населения самой России прекрасно знает, кто и что сбил, кто на кого напал, и лишь кичится своими возможностями? На сегодняшний день российское население осознает, что кадровая российская армия после решения госдумы о вводе войск в Украину все-таки вошла на чужую территорию. Осознает и не противоречит - лишь считает, что мало нам, украинцам.

Но если Путину для создания информационного шума в своем государстве и отвлечения народа от реальных проблем нужно потратить деньги на иск в международный суд - то ради бога, налогов же россиян на это хватает, да? Еще накосят.

P.S. Ах да, они нам приписывают еще обстрел их территорий. Жаль, что этого не было.

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