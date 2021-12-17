Є в депутатів, у роки воюючої та ковідної України, така традиція - захищати і неухильно дотримуватися народних звичаїв.

Тому й проголосували вони за зміну календарного плану своєї роботи у січні 2022 року. Тепер, Славу Богу, зможуть кращі представники народу не збиратися на пленарні засідання 38 днів: від 17 грудня до 25 січня.

Могли б, звісно, організувати канікули й більші - від Романа до Йордана, але від Миколая до Водохреща теж вийшло непогано.

Нагадаю, що вчора ініціативу очільників "Голосу", "За майбутнє" і "Довіри" радо підтримали і "трудівники" зі "Слуги народу", ОПЗЖ та Батьківщини.

Видео дня

Реально, може це й на користь, щоб не понаприймали всякої дурні.

Але з погляду соціальної справедливості було б доречно піти на 38-денні РІЗДВЯНІ КАНІКУЛИ ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК!

А так перед канікулами, як завжди:

-884 МІЛЬЙОНИ виділили собі для партійної реклами вождів за наші гроші;

-виплатили в грудні премії своїм помічникам, читай друзям і родичам, по 120 тисяч гривень;

-збільшили зарплати і премії собі - загально до 100 тисяч в місяць…

Тепер можна і відпочити, а за наші гроші на своїх чи дружньо-олігархічних каналах привітати люблячий простолюд з Різдвом-1, Різдвом-2, Новим і Старим роками, Водохрещем…

Бюджетних грошей вистачає!

П.С. Звичайно, наймудріші, точніше найхитріші депутати Вам будуть розповідати про те, що це - не 38-денні різдвяні канікули, а самовіддана робота в Комітетах та округах.

І, якщо війна, то вони - на літак і в Раду завжди встигнуть.