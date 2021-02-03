Зеленский на совещании успокоил СМИ: угрозы свободе слова нет

Решение ввести санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne четко обосновано и связано с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП на официальном сайте. Уточняется, что 3 февраля глава государства провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, посвященную решению СНБО по медиа Виктора Медведчука.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", – подчеркнул Зеленский.

В Офисе президента отметили, что топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, СМИ, по которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах российской пропаганды.

Санкции на встрече назвали инструментом глобальной борьбы с дезинформацией. Ограничения не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ.

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