Зеленский на совещании успокоил СМИ: угрозы свободе слова нет
Решение ввести санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne четко обосновано и связано с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП на официальном сайте. Уточняется, что 3 февраля глава государства провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, посвященную решению СНБО по медиа Виктора Медведчука.
"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", – подчеркнул Зеленский.
В Офисе президента отметили, что топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, СМИ, по которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах российской пропаганды.
Санкции на встрече назвали инструментом глобальной борьбы с дезинформацией. Ограничения не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Ограничительные меры применяются на 5 лет.
Представители медиа, которые попали под санкции, назвали это "расправой над неугодными СМИ".
В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания уточнили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке.
Выяснилось, что эти каналы финансируются компанией из отдельных районов Луганской области.
Украинцы поддержали блокировку телеканалов Медведчука.
В Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению украинским правительством санкций. Решение также поддержали в США.
Глава МВД Арен Аваков отметил, что санкции касаются телеканалов, "системно занимавшихся грубой антиукраинской пропагандой".