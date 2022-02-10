Вот и пролетели 100 дней пребывания на должности нового министра обороны Алексея Резникова. Еще на старте пресс-секретарь президента Никифоров транслировал удивительное по своей абсурдности мнение: президент дал новому министру месяц на то, чтобы разобраться, как работает министерство обороны!

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Тобто, міністром оборони під час війни призначено людину, яка не те, що не має програми зміцнення обороноздатності України, але навіть не розуміє, як працює міністерство. Причому не лише нинішнє, а й те, яке він безуспішно очолював попередні півтора роки.

Але декому, як відомо, щастить.

На посаді віце-прем'єр-міністра реінтеграції Резніков поринув у нескінченну "мінську говорильню". Це допомогло уникнути відповідей на незручні питання про те, чим реальним займалося Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій під його керівництвом. А десятки ефірів та інтерв'ю дозволили сформувати медійний образ "досвідченого топ-менеджера" і "державного діяча".

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І тут модний адвокат стає міністром оборони.

Коли деякі журналісти, нашвидкуруч аналізуючи біографію нового міністра оборони, розігнали фейк про те, що строкову службу Олексій служив у десантурі, він не заперечував. Хоча весь цей час прослужив звичайним укладачем гальмівних парашутів для літаків.

Початок перебування Олексія Резнікова на посаді міністра оборони збігся з бажанням Путіна пограти у велику війну. Народ у шоці, причому не лише наш. Багато країн оголосили про передачу зброї та амуніції для української армії. Всі напружені. І лише наш міністр оборони з посмішкою на вустах. Йому знову пощастило – з'явилася чергова можливість піар-активністю замаскувати кричущу некомпетентність.

Весь інтернет заповнений його коментарями на будь-які теми, окрім своїх обов'язків щодо забезпечення обороноздатності країни. Таке враження, що особисто він організував передачу нам американської та британської зброї, особисто розвідав розташування військ ворога та підготував армію до захисту країни.

Ідеї Рєзнікова щодо збільшення армії на 100 тисяч осіб і формування 20 додаткових бригад, вкладені в указ президента, вражають розмахом і безвідповідальністю. По суті це підніжка Зеленському. Демонстрація того, що навіть перед зростаючою загрозою армія для влади залишається лише темою для дешевого піару.

А публічні роздуми міністра-"десантника" на тему 10-річного контракту для військовослужбовців навіюють спогади про Тараса Шевченка, якого царський режим на 10 років "заголив" до армії. Вони вкотре підтверджують, що не лише місяць, відпущений президентом, а й усі сто днів перебування на посаді міністра оборони Олексій Юрійович витратив на демонстрацію армії колекції своїх піджаків.

Але, як свого часу казала незабутня Фаїна Раневська, "під найкрасивішим хвостом павича ховається звичайна куряча дупа".