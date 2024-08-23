В Ривненской области рыбак выловил гигантского сома размером с человека. Фото

Настоящего великана удалось поймать в Ровенской области. В реке Горынь местный рыбак вытащил из воды сома, достигавшего двух метров.

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Рыбина весила 28 кг. Фото улова выложил в группе "Рыбак Ровенщины", что в соцсети Facebook, Александр Унич.

По информации Ровенского рыбоохранного патруля, в украинских реках водится обычный сом, который является самым большим по размеру в роде сомов. Это также самая крупная пресноводная рыба в Украине и одна из крупнейших пресноводных рыб на планете. Длина тела сомов может достигать 5 м, а вес – 100 кг в возрасте 80-100 лет.

И хотя сом менее требователен к кислороду, чем судак, щука, и более устойчив к другим факторам внешнего воздействия, его популяция резко уменьшается. И в последние годы сомы более 100 кг не вылавливаются. Причиной этому является значительный промышленный лов и браконьерство.

Существует немало информации о огромных сомах, достигающих 250-300 кг, но документальных подтверждений существования таких гигантов нет.

Сома тяжело спутать с другой рыбой, ведь у него довольно своеобразный вид: огромная закругленная голова и большая пасть с несколькими рядами мелких загнутых внутрь зубов.

Характерным признаком сома являются его длинные усы: два на верхней челюсти и четыре на нижней. Усы являются своеобразными щупальцами, с помощью которых сом отыскивает пищу даже в темноте.

Тело у сома удлиненное, сверху – темное, а брюшко – светлое. Хотя сом имеет цвет, соответствующий типу почвы, на которой обитает: например, "песчаные" сомы – более светлые, "каменные" – более темные, а иногда попадаются и сомы-альбиносы.

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