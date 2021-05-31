Ювелирные украшения: как быть в тренде этим летом

Для чего нужны человеку украшения? Чтобы подчеркнуть статус и продемонстрировать социуму свое мироощущение, поднять настроение и внести в имидж шик, придать наряду символичность и раскрепостить себя! Не отказывайте себе в удовольствии обогащать образ соответствующими изделиями из золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, бижутерией, богатый ассортимент которых представляет ювелирный магазин Gold.UA. Важно при этом соблюдать умеренность, а лучшей подсказкой станут рекомендации профессиональных дизайнеров и стилистов.

Массивные цепи. Девизом дизайнеров в нынешнем сезоне стал принцип: цепей много не бывает! Ювелирные украшения из нескольких ярусов, состоящих из звеньев разных форм и размеров, да еще усиленные крупными подвесками – это писк наступающего лета! Они гармонично сочетаются с открытыми майками и декольтированными платьями, выполняя функцию доминирующего элемента наряда. На отдыхе можно позволить себе расширить горизонты и украсить тело цепочкой на талии, которая носит название бодичейн. Производители модных аксессуаров пошли еще дальше и предложили использовать ее в качестве пояса для микросумки, носить которую допустимо в повседневной жизни, надевая непосредственно на одежду.

Модели геометрической формы. Аксессуары ломаной конфигурации в холодных тонах делают образ более решительным, целеустремленным, напористым, поэтому становятся органичными составляющими делового наряда. Для вечернего торжественного выхода желательно подобрать ювелирные изделия с округлыми контурами, авторским дизайном, витиеватыми деталями. Они могут быть эпатажными или элегантными – все зависит от концепции мероприятия.

Ювелирные изделия с жемчугом. Минерал может быть речным, морским, искусственным – жестких ограничений по выбору не предусмотрено. Кулоны, кольца, подвески, браслеты, декорированные перлами, выступают эталоном женственности. К деловому костюму хорошо приобрести изысканные серьги из золота с мелкой россыпью бриллиантов и жемчугом. А с красивым платьем с глубоким вырезом будет идеально гармонировать серебряное колье с жемчужной зернью.

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Браслеты. Их удивительной особенностью выступает способность филигранно подчеркивать достоинства своего владельца: тонкость девичьих запястий, свинцовую мощь мужского предплечья, шелковистость кожи и нежный золотистый загар на ней. Основной тенденцией сезона позиционируется эклектичность - сочетание сразу нескольких изделий, изготовленных в разных стилях. Не станут лишними и шнурки на руку из кожи, нейлона со всевозможными вставками. На виртуальных витринах магазина представлены различные модели для женщин и мужчин, что позволяет любящей паре подбирать украшения в одном стиле.

Флористические мотивы. Украшения в виде цветов, бутонов, веточек, листиков, лиан придают облику нежность и воздушность. При покупке важно следовать одному правилу – либо вы покупаете сразу комплект, состоящий из нескольких элементов единой концепции, либо выбираете одно изделие с декором, а другие в качестве нейтральной базы для него. Это позволит выглядеть рафинированно, без нарочитой вычурности.

Украшения для волос. Длина локонов не имеет значения, более важный момент – декор должен быть достаточно колоритным, привлекающим внимание своим дизайном и эксклюзивностью. Если это обруч для волос, то объемный, состоящий из крупных элементов; если это компактные заколки, то их должно быть множество; если это диадема, то блестящая, играющая разноцветными бликами на свету; если это гребень, то крупный, причудливых форм, с контрастным декором.

Морской стиль. Аксессуары подобного плана позволяют явить миру богатство своей мятежной души, жаждущей приключений, драйва, новизны. Смело используйте для этого незатейливую бижутерию из ракушек, кораллов, фигурок в виде морских звезд, рыбок, осьминогов и прочей водной живности - для женщин, якорей, штурвалов - для мужчин. Более респектабельной альтернативой выступают изделия из металла со вставками из драгоценных камней цвета морской волны; эмали; зеленых, синих, белых минералов.

Сложная замысловатая структура. Эклектичные украшения из многочисленных деталей не рассчитаны для повседневного использования, да и подходят они не к каждому наряду, но иметь в своем модном арсенале столь эпатажную вещь просто необходимо. Ведь у каждого человека иногда возникает желание слегка шокировать публику, проявляя свою индивидуальность. Попробуйте сочетать эффектный вечерний комбинезон черного цвета с очень длинными серьгами и разноцветными камнями, разбрызгивающими искры под лучами дискотечных огней. А строгое платье-футляр с помощью многослойного браслета с кристаллами Swarovski легко превращается в провокационный наряд для вечеринки.

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