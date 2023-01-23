Впитывают негатив и притягивают деньги: какие три комнатных растения должны быть в каждом доме

Комнатные цветы создают особую атмосферу в домах и квартирах. При этом, неважно, весь ли ваш дом заставлен растениями, или на подоконнике одиноко стоит только один цветок.

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Весь секрет состоит в том, чтобы выбрать растения, которые могут привлечь достаток домой и забрать весь негатив. На чем остановить свой выбор, рекомендует OBOZREVATEL

Первой в списке идет толстянка, которую еще называют денежным деревом. Название растения является красноречивым, поэтому не трудно догадаться, что его следует посадить тем, кто хотел бы улучшить свое финансовое положение.

Денежное дерево нужно принести домой и быстро пересадить. Не лишним будет в процессе озвучить свои желания. Цели должны быть хорошо сформулированы. Так же делайте, когда поливаете толстянку.

Спасительное растение, буквально впитывающее негатив дома, – это фикус. Плюсом его является простой уход. Фикус оказывает положительное влияние на семейные отношения, а также хорошо влияет на гостей. Фикус называют также растением верности и достатка.

Еще одним "счастливым" растением считают кактус, несмотря на то, что в сети часто пишут, что он не несет пользы.

Лучше завести один или два кактуса. Его колючки накапливают негатив и потому могут осыпаться. В такие моменты следует понимать, что нужно стать мягче в своих словах и действиях.

Чтобы кактус всегда работал "на вас", почаще выносите его на свежий воздух.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие цветы лучше не держать дома, потому что они вызывают неприятности.

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