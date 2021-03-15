Три лучших жены по знаку зодиака

С представительницами знаков зодиака Рак, Овен и Лев построить прочные отношения будет гораздо проще, чем с остальными.

Если хочется не только любви, но и поддержки, партнера, родственную душу рядом, то стоит обратить внимание на представительниц созвездий, указанных ниже. Какие женщины лучше подходят для отношений на всю жизнь, рассказала для сайта Her Way астролог Лорена Томас.

Рак

Эта женщина – королева. Представительницы этого созвездия очень эмоциональные и легко впечатляются. Они готовы любить вас безоговорочно и показывать это при каждом удобном случае. Женщины-Раки сделают дом уютным, а семью – счастливой. Они лучшие мамы. Для Раков близкие – на первом месте. Но иногда рожденные под этим знаком зодиака могут закатывать скандалы и провоцировать ссоры. А виной всему сильная эмоциональность.

Овен

Эти женщины очень успешные, так как готовы буквально все, чтобы достичь своей цели. Овны предприимчивые и страстные, не боятся высказывать свое мнение и постоять за себя или кого-либо еще. Они настоящие альфа и мужчины, которые готовы провести с Овнами свои жизни с этими сильным личностями, должны поддерживать их внутренний огонь. Женщина-Овен всегда будет рядом, чтобы поддержать и помочь. Представительницы этого знака зодиака веселые, но строгие. Эти любящие матери вырастят из ребенка победителя и лидера.

Лев

Она привыкла к борьбе и без нее не представляет своей жизни. Но если удастся добиться ее внимания, то она впустит вас в свое сердце и поделится теплом. Женщина-Лев всегда верна и никогда не подведет. Но ей нужен такой же решительный и сильный человек. Она никогда не влюбится в обычного мужчину. Лев всегда ставит семью превыше всего, подарит свою бескорыстную и безусловную любовь.

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