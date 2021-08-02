Тренды в одежде: осень-зима 2021–2022

Одежда и обувь — это отличный способ самовыражения и презентации себя миру. Но чтобы выглядеть хорошо, мало опираться на свои желания — важно хотя бы частично учитывать действующие тренды. Они меняются регулярно, поэтому приходится держать руку на пульсе.

Если не хочется тратить много времени на изучение трендов, заглядывайте в интернет-магазин женской одежды "Ромашка" — все, что представлено на площадке, изначально соответствует модным тенденциям. Но давайте подробнее разберемся, о чем идет речь.

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В текущем году дизайнеры сделали ставку на простые, понятные модели без ярких принтов, сложного кроя и подобных решений. Повсюду транслируется мысль, что ключевое в образе — это сам человек: его лицо, фигура, цвет кожи, волос. Качественная одежда не меняет внешний вид, а подчеркивает его, удачно оттеняя достоинства. Интернет-магазин Romashka ориентирован как раз на такие вещи.

Сегодня мы наблюдаем возвращение в моду натуральных цветов: спокойных, приятных глазу, ассоциирующихся с понятными для всех вещами. Среди популярных оттенков вы найдете:

оливковый;

песочный;

бежевый;

нежно-розовый;

лиловый;

фисташковый;

серый;

горчичный.

Это не предполагает отказ от ярких решений — если вы любите что-то сочное и насыщенное, в магазине "Ромашка" найдется и такой вариант. Однако уклон все же идет в сторону чего-то спокойного. То есть в моду вошел базовый и простой гардероб.

Стильные трендовые вещи, как считают дизайнеры, должны быть еще и комфортными, и не причинять даже минимального неудобства. Вот почему акцент делается на мягкие ткани, простой и удобный крой. Если это платье, то лучше выбирать свободную модель на запах, если комбинезон — то продуманной формы, чтобы в нем было не только приятно гулять, но и удобно двигаться.

Большую роль в достижении комфорта играет выбор тканей. Выбирайте мягкие, в меру тянущиеся, хорошо отводящие влагу материалы. В изделиях из подобных материалов даже в жару вы будете чувствовать себя уверенно. Современные технологии делают такие ткани еще и доступными — они недорого стоят и по карману каждому.

В мире перепотребления все острее встает вопрос "быстрой моды". Крупные компании выпускают от четырех коллекций в год, постоянно убеждая покупателей, что каждая новая коллекция полностью вытесняет из моды предыдущую. В результате — в гардеробе много вещей, которые они не носят, поскольку считают попросту немодными. Это лишь усугубляет проблему излишнего потребления, траты природных ресурсов. Но теперь люди охотно обращаются к другим брендам — тем, что заботятся о планете и пришли к осознанному потреблению ресурсов, предлагая "долгоиграющие" вещи.Такие коллекции отличаются понятным дизайном, натуральными оттенками, долговечными тканями. Это то, что всегда остается актуальным. Широкий ассортимент таких изделий вы найдете в нашем интернет-магазине. Заглядывайте на онлайн-шопинг в "Ромашка" и покупайте достойные вещи, которые еще долго не выйдут из моды!