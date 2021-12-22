Порнозвезда, которая стала пастором, вернулась в профессию и излила душу фанатам. Фото

Порнозвезда Кристал ДиГрегорио (известна под псевдонимом Надя Хилтон), рассказала, что после первых съемок в фильме для взрослых плакала, потому что не была к этому готова. Американка на некоторое время покидала профессию и работала религиозным пастором, но потом завела страницу на OnlyFans и снова начала публиковать откровенный контент.

Как передает Daily Star, свою первую сцену в порно актриса назвала "ужасным опытом". Она нашла работу в индустрии фильмов 18+, чтобы оплатить переезд в Лос-Анджелес, поскольку там она хотела сниматься в обычном кино.

Кристал заработала себе на особняк и Ferrari, но позже она отказалась от карьеры в порно и стала пастором. В конце концов женщина продолжила карьеру как секс-модель на фото и видео в интернете.

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"Моя первая съемка была просто… Я не была готова к этому, морально и физически. Все, что касается моего тела... я просто не была готова к этому", – заявила Кристал в одном из подкастов.

Она уточнила, что это произошло в 19 лет. Актриса тогда стеснялась и не была настолько раскрепощенной, чтобы показать свою сексуальную жизнь на экране.

Кристал призналась, что считала: спать с незнакомцами неправильно. "Я была очень раздражена тем, что все это продолжалось и продолжалось. Я чувствовала себя грязной, когда сцена закончилась", – вспомнила свои эмоции звезда.

После такого травматического опыта она проплакала два часа в душе. "Помню, вода была ледяной", – отметила модель.

Американка уточнила, что ее партнер по фильму, режиссер и другие члены съемочной команды были "хорошими, классными и все такое", но она просто морально не была готова.

Размышляя о том, что она бы изменила в то время, Кристал сказала, что ей хотелось бы "иметь больше силы и больше уверенности" в установлении собственных границ.

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