Как улучшить секс в паре: порноактриса назвала простой способ

Бывшая актриса Disney и звезда фильмов для взрослых Мейтленд Уорд заявила, что совместный просмотр порно разнообразит и улучшит секс между партнерами.

Об этом сообщает Daily Star. По словам знаменитости, такие пикантные ролики помогут не только "сбросить напряжение", но и научат многому новому. Ведь порно открывает для влюбленных интересные идеи, которые можно реализовать в постели.

"Вы смотрите популярные фильмы, которые не только можете понять, но и которые еще дают возможность пофантазировать. Порно может работать так же, помогая парам убежать в другую сферу удовольствия", –отметила актриса.

Также Мейтленд добавила, что жены или девушки никогда не должны ревновать своих партнеров, если они смотрят фильмы для взрослых. Она отметила, что порноактрисы не пытаются украсть их возлюбленных, зато могут помочь разнообразить сексуальную жизнь в паре.

"Смотреть порно вместе – это нормально и полезно. Открытость для новых и провокационных сексуальных идей может быть чем-то захватывающим. Порно не убивает отношения, как и секс", – подытожила Уорд.

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