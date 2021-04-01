Эксперт о сексе на карантине: возвращаемся в 20-е годы
Профессор социологии Рохэмптонского университета Марк Маккормак заявил, что локдаун заметно отобразился на нашей сексуальной жизни. По словам специалиста, после выхода из карантина не исключено, что нас ждут новые "ревущие 20-е".
Так, из-за пандемии COVID-19 интим между людьми, не живущими под одной крышей, фактически был объявлен вне закона. Особенно ограничения повлияли на молодых людей, которые еще только исследуют свою сексуальность и налаживают романтические отношения. Об этом пишет "Новое время".
Согласно исследованию, в котором приняли участие 565 человек в возрасте от 18 до 32 лет, чуть более четверти респондентов (25,5%) из-за карантина оказались полностью лишены секса.
Среди участников опроса, которые сохранили свою сексуальную активность, выяснилось, что 26% стали чаще мастурбировать, 20% – чаще заниматься сексом с партнером и 20% – смотреть больше порнографии (в одиночестве).
В то же время треть опрошенных стала реже заниматься сексом с партнером, четверть меньше мастурбировать, и около одной пятой (22%) – реже смотреть порно.
По поводу сексуального желания профессор добавил, что у женщин оно было в целом ниже, чем у мужчин, при этом либидо значительно снизилось во время локдауна.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная американская порноактриса Лана Роудс поделилась несколькими советами о том, как улучшить сексуальную жизнь. Так, она предложила начать с интимной переписки и покупки красивого белья.