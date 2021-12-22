Порномодель, которая избавилась от 50-сантиметровых паразитов, похудела и потеряла интерес к сексу. Фото

Дарья Дурова
Папарацци
3 минуты
442
Актриса и модель Антье Утгаард

Актриса и модель Антье Утгаард рассказала, как избавилась от паразитов внутри себя – ленточных червей. По словам звезды OnlyFans, после этого она начала чувствовать себя лучше, похудела на 10 фунтов (4,5 кг), однако столкнулась с уменьшением либидо.

Как передает Daily Star, американская актриса контента для взрослых страдала от недомогания. Терапевт порекомендовал интернет-звезде попробовать новую тенденцию очищения организма для борьбы с паразитами, которые могут вызывать такое состояние.

"Поэтому я решила очиститься от паразитов", – призналась модель на одном из подкастов.

Антье на море
Видео дня
Звезда соцсетей Антье Утгаард

Антье пояснила, что люди могут заразиться паразитами, такими как ленточные черви, через определенные продукты питания или же перенести яйца и личинки внутрь непомытыми руками, после прикосновений к загрязненным поверхностям. Вскоре могут появится такие симптомы как тошнота, потеря веса, недомогание.

Модель пояснила свое понимание ситуации так: "Ленточные черви могут вонзиться головой в стенку вашего кишечника, а затем просто рожают детей внутри вас!".

Антье в синем бикини

Как сказала актриса, некоторые паразиты могут жить в организме до 30 лет. Ее достигли длины в около 50 сантиметров.

"За последние три недели из меня вышло 20 из них. Я потерял 10 фунтов, 10 фунтов паразитов!.. Это чертовское безумие", – призналась Антье.

Звезда OnlyFans публикует очень откровенный контент за платной подпиской

Порномодель добавила, что паразиты лишали ее питательных веществ. Теперь же ее кожа улучшилась, волосы стали шелковистыми и начали активно расти. Кроме того, у знаменитости улучшился сон.

"Раньше мне нужно было заставить себя уснуть, а теперь нет. Мне не нужно ставить будильник, я просыпаюсь в 7 каждое утро", – поделилась изменениями она.

Эротическое фото Антье Утгаард
Утгаард живет в США

Интернет-звезда при этом добавила, что в ее личной жизни произошла удивительная перемена: ей перестало хотеться секса.

"Я вообще не возбуждена. Раньше я хотела делать это каждую ночь перед сном, но теперь я не делала этого примерно 21 день", – рассказала Антье.

Утгаард засветила грудь в откровенном наряде
Утгаард в образе ковбойки
Антье на спортивной площадке

Как писал OBOZREVATEL, ранее 32-летняя американская интернет-модель Эми Куппс сообщила, что планирует отпраздновать Новый 2022 год, устроив секс-вечеринку. "Профессиональная любовница" пожаловалась, что большую часть пандемии ей пришлось провести в своей спальне одной, и теперь она хочет "наверстать упущенное".

СШАфотографииСексзвездыпорноиндустриямодель