Порномодель, которая избавилась от 50-сантиметровых паразитов, похудела и потеряла интерес к сексу. Фото

Актриса и модель Антье Утгаард рассказала, как избавилась от паразитов внутри себя – ленточных червей. По словам звезды OnlyFans, после этого она начала чувствовать себя лучше, похудела на 10 фунтов (4,5 кг), однако столкнулась с уменьшением либидо.

Как передает Daily Star, американская актриса контента для взрослых страдала от недомогания. Терапевт порекомендовал интернет-звезде попробовать новую тенденцию очищения организма для борьбы с паразитами, которые могут вызывать такое состояние.

"Поэтому я решила очиститься от паразитов", – призналась модель на одном из подкастов.

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Антье пояснила, что люди могут заразиться паразитами, такими как ленточные черви, через определенные продукты питания или же перенести яйца и личинки внутрь непомытыми руками, после прикосновений к загрязненным поверхностям. Вскоре могут появится такие симптомы как тошнота, потеря веса, недомогание.

Модель пояснила свое понимание ситуации так: "Ленточные черви могут вонзиться головой в стенку вашего кишечника, а затем просто рожают детей внутри вас!".

Как сказала актриса, некоторые паразиты могут жить в организме до 30 лет. Ее достигли длины в около 50 сантиметров.

"За последние три недели из меня вышло 20 из них. Я потерял 10 фунтов, 10 фунтов паразитов!.. Это чертовское безумие", – призналась Антье.

Порномодель добавила, что паразиты лишали ее питательных веществ. Теперь же ее кожа улучшилась, волосы стали шелковистыми и начали активно расти. Кроме того, у знаменитости улучшился сон.

"Раньше мне нужно было заставить себя уснуть, а теперь нет. Мне не нужно ставить будильник, я просыпаюсь в 7 каждое утро", – поделилась изменениями она.

Интернет-звезда при этом добавила, что в ее личной жизни произошла удивительная перемена: ей перестало хотеться секса.

"Я вообще не возбуждена. Раньше я хотела делать это каждую ночь перед сном, но теперь я не делала этого примерно 21 день", – рассказала Антье.

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