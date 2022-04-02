Пятна на диване, лужи на полу: россиянок предупредили о 'радужном будущем' без тампонов и прокладок

Российская журналистка Фарида Курбангалеева предупредила соотечественниц, что санкции Запада могут привести к так называемой "менструльной бедности", ведь средств личной гигиены на полках магазинов с каждым днем становится все меньше и меньше. По ее словам, за долгие годы в РФ не наладили производство отечественных тампонов и прокладок, потому скоро россиянки почувствуют на себе все "радости совка".

Тряпки и марля станут главными помощниками женщин во время менструации, говорится в материале на сайте "Холод". Однако, судя по опросу подруг автора, этого недостаточно, чтобы "полезть под палки Росгвардии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

На фоне всеобщего ажиотажа вокруг пустых полок в супермаркетах, Фарида Курбангалеева вернулась к своим воспоминаниям 1980-х годов, когда женщины России и не догадывались о существовании прокладок.

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"У меня были лоскуты многоразового использования, нарезанные из старой хлопчатобумажной простыни. Ежемесячно я стирала их руками хозяйственным мылом и сушила на батарее", – вспомнила она.

По словам журналистки, подобный опыт рискует снова вернуться в жизнь россиянок из-за санкций Запада и проблем с поставкой материалов.

"Даже в так называемых отечественных прокладках почти все "комплектующие" зарубежного производства. То есть, за десятки лет экономического процветания делать свои в России так и не научились. А значит, и импортозамещать дефицитный товар нечем. Во всяком случае, прямо сейчас – на это понадобится время", – говорится в материале.

Все перечисленные проблемы, по словам автора, приведут к, знакомым детям СССР, унизительным манипуляциям с двойными трусами, ватой, марлей и хозяйственным мылом.

"Я тогда еще не осознавала, что и застиранные тряпки на батарее, и пятна на диване, и лужи на полу – это унижение. И это унижение имеет конкретное название – менструальная бедность. Это когда у женщины ограничен доступ к элементарным средствам гигиены: прокладкам, тампонам, влажным салфеткам. Я уже не говорю о такой роскоши, как расходы на обезболивающие и новое белье", – добавила Фарида Курбангалеева.

Тем не менее, несмотря на возможные "унижения" и потерю комфорта, журналистка утверждает, что ее собеседницы не готовы "полезть под палки Росгвардии", поэтому будут просто ждать стабилизации ситуации на рынке РФ.

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