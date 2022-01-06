Шесть очевидных признаков, что вашему браку пришел конец

Американский психолог и эксперт по разводам Сара Вудвард считает, что существует 6 "красных флажков", заметив которые стоит разрывать отношения. По ее словам, такие катастрофические проблемы не возникают сразу, поэтому их трудно заметить.

Слова специалиста передает издание The Sun, отмечая, что не нужно бороться за брак, в котором существует психологическое и физическое насилие. Также Сара подчеркнула, что во избежание катастрофы иногда стоит даже выкричаться на партнера (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Финансовый абьюз

Домашнее насилие может принимать различные формы, включая физический или эмоциональный абьюз, манипуляцию или ревность. Однако не следует недооценивать и финансовый контроль.

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Это может быть проверка выписок из банков, чеков и даже общая карта. Если одному из партнеров не нравится отчитываться о своих финансовых расходах, а другой его не слышит, – отношения нужно прекратить.

Проверка социальных сетей

Один из тревожных "колокольчиков" – тотальная проверка мессенджеров и почты. Если брак трещит по швам, то первым признаком будет недоверие и ревность.

Следует задуматься, нужен ли в жизни человек, контролирующий верность вместо того, чтобы становиться лучше и не сомневаться в себе и партнере.

Полное отсутствие ссор

Недоразумение и выражение своих эмоций означает, что обоим партнерам не все равно на общее будущее. На этом этапе еще можно услышать вторую половинку и понять, что идет не по плану.

Однако если уже нет желания даже говорить, то о разрешении конфлинка не может быть и речи. Порой, такой период может показаться, что отношения вышли на новый уровень, однако скорее всего, для одного из влюбленных они уже не существуют.

Нет разговоров о желаниях и планах

Со временем каждый человек совершенствуется, а его кругозор и планы на будущее меняются. Следует всегда обсуждать свои новые мысли и мечты с партнером, ведь тогда он сможет пытаться двигаться в общем направлении.

Если же видение дальнейшей жизни не совпадает, а супруги молчат об этом, чтобы "сохранить мир" и не провоцировать развод, то рано или поздно, он все равно их догонит.

На первом месте – друзья

Есть периоды, когда совет и помощь друзей просто необходимы. Однако, если при каждом удачном случае телефонный звонок знакомому кажется эффективнее, чем второй половинке – это плохой знак.

Пара должна уважать друг друга и быть на одинаковом интеллектуальном и эмоциональном уровне, чтобы отношения были гармоничными. Если же партнер кажется недостаточно заинтересованным или компетентным в любой проблеме, пора закончить отношения.

Дети спрашивают, счастливы ли вы

Лучше всех недоразумение и напряжение в семье чувствуют дети, которые берут пример и учатся у родителей. Если держаться за брак исключительно ради того, чтобы малыши росли в полной семье, можно показать им неправильный пример отношений.

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