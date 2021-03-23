Все чаще натыкаюсь на мысль, что одиноких женщин стало больше, причем не только за счет разведенных, но и за счет тех, кто ни разу не выходил замуж и не имеет детей.

Сначала мне казалось, что это какое-то искаженное восприятие одиноких мужчин, уверенных, что под каждым кустом их поджидает невеста. Однако статистика западных стран показывает интересную закономерность – женщин, которые не только никогда не выходили замуж, но и не собираются, действительно становится больше.

Еще более удивительным оказалось для меня то, что эта группа женщин по многим показателям не только не отставала от замужних и детных сверстниц, но и превосходила их. Согласно версии профессора Пола Долана, женщины от 40 до 70 лет, не имеющие детей и незамужние, имели более крепкое здоровье, больше друзей и в целом были более счастливы, чем семейные дамы.

Понятное дело, что замужние женщины опрашивались все скопом, никто не исследовал счастливые это или несчастливые браки. Возможно, стабильные пары, в чьей семье всегда есть любовь и поддержка, были бы еще более счастливыми. Кроме того, такие исследования – привилегия развитых западных стран, где давление общества на женщину меньше, а индивидуализм не только не преследуется, но и поощряется. Я сильно сомневаюсь, что в традиционных обществах, где женщина оценивается через ее детородную функцию, одиночки счастливы в той же мере. Но в целом некоторые выводы я для себя сделала.

Во-первых, роды, как бы ни говорили об их естественности – это большая нагрузка на организм. Которая часто влияет самым непредсказуемым образом.

Во-вторых, во многих семейных союзах имеется сильный перекос в женскую сторону в плане родительских и бытовых обязанностей, что отнимает время у других полезных и приятных дел. Например, у взаимодействия с друзьями. В-третьих, от женщины часто ждут большей эмоциональной гибкости, умения сглаживать острые углы, за счет чего жизнь становится более беспокойной.

Я, конечно, не хочу сказать, что всем обязательно нужно оставаться холостыми и отказываться от деторождения. НО. Сам по себе брак и деторождение – вовсе не гарантируют счастье. А вот увеличение нагрузки на женщину гарантируют с очень большой вероятностью. Так что концепция "замуж ради замужа" и "терпеть ради семьи" оказывается крайне опасной, прежде всего в плане здоровья.

И в этом случае покой и свобода – не такая плохая альтернатива неудачному замужеству, которая давно воспринимается, как один из вариантов нормы…