Как понять, что твой партнер – абьюзер. 5 признаков эмоционального насилия

В эмоциональном (психологическом) насилии есть тонкости, которые очень трудно заметить. Причем, не только со стороны, но и самим жертвам. Специализирующийся на восстановлении после насилия терапевт Шари Стайнс называет его коварным и нормальным для обидчика (абьюзера).

Как пишет Нuff Рost, газлайтинг, критика, оскорбление, умаление, обвинение, угрозы, изоляция и отказ в любви или деньгах могут быть формами эмоционального насилия. Это тактики, которые используют обидчики, чтобы подорвать уверенность и независимость своего партнера, позволяя ему таким образом сохранить власть и контроль в отношениях.

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При этом поначалу оскорбительные отношения могут казаться любящими и заботливыми. Зачастую в первые дни насильник использует приемы ухаживания, "чтобы заманить жертву в веревку, прежде чем выбить коврик из-под нее".

"Эта "доброта" предназначена для того, чтобы завоевать доверие ничего не подозревающей жертвы, делая ее уязвимой для последующего жестокого обращения", – утверждает лицензированный клинический социальный работник и педагог, специализирующийся на травмах, Лиза Ференц.

Опасность психологического насилия в том, что оно может перерасти в физическое.

Эксперты составили перечень самых распространенных фраз, которые используют партнеры-абьюзеры.

1. "Ты слишком чувствителен"

Эмоциональные обидчики попытаются отвергнуть ваши истинные чувства по поводу чего-то обидного с их стороны. Они будут оправдываться, мол, это шутка, а вы слишком чувствительны.

"Это отвлекает внимание от оскорбительного поведения и заставляет кого-то испытывать чувство стыда", – говорит психотерапевт и автор книги "Газлайтинг: распознавать манипулятивных и эмоционально агрессивных людей – и вырваться на свободу" Стефани Моултон Саркис.

2. "Тебе невозможно угодить"

Обидчики могут говорить двусмысленные комплименты, а когда вы скажете им об этом, то услышите отрицание и то, что вам невозможно угодить.

"Жертва сбита с толку и думает: "Мне невозможно угодить". Это потому, что ее насильник настолько обидчив, что она часто испытывает недовольство. На самом деле не ее вина в том, что она чувствует себя такой несчастной. Это действительно вина ее обидчика, который продолжает причинять психологическую боль", – добавила эксперт.

3. "Почему ты придаешь этому такое большое значение?"

Обидчики очень часто вводят в обман своих жертв и не позволяют им выразить собственную позицию. Они говорят, что вы придаете вещам слишком большое значение, если не хотят объяснять свои поступки.

"Жертва скажет: "Я чувствовала, что меня игнорируют или беспокоят". На это ее обидчик ответит что-то вроде: "Ты слишком чувствительна" или "Ты всегда остро реагируешь". Эти комментарии затыкают и больше человек не осмелится задавать подобные вопросы ни сейчас, ни в будущем", – говорит Стайнс.

4. "Ты не знаешь, о чем говоришь"

Газлайтеры сделают все, чтобы заставить вас усомниться в собственных суждениях и чувствах. Они могут сказать, что этого никогда не было, или что у вас плохая память.

"Это приводит к тому, что человек полагается на газлайтера, который представляет ему "правильную" версию реальности. Кто-то может почувствовать, что теряет рассудок и становится зависимым", – добавила Моултон Саркис.

5. "Все думают, что ты сумасшедший"

Это самая распространенная фраза среди насильников. Как только они заставят жертву усомниться в собственном восприятии, поспешат убедить, что и другие люди считают ее психически неуравновешенной. Таким образом они еще больше подорвут уверенность партнера.

"Это пренебрежительно и заставляет человека чувствовать, что у него нет поддержки извне, что изолирует его от друзей и семьи. Чем более изолированным себя чувствует человек, тем меньше вероятность того, что он разорвет оскорбительные отношения", – отметила эксперт.

Справка.

Абюьзер – это человек, который использует критику, обвинения, газлайтинг, манипуляции, а иногда и физическую силу в целях контроля других людей.

Абьюзивные отношения (англ. abusive relationships ) — такие отношения, в которых один человек (абъюзер) путем насилия (физического, сексуального, психологического и т.д.) нарушает личные границы другого с целью подавления воли и покорения.

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