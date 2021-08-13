Как найти себе мужа на сайте знакомств: инструкция от психолога. Эксклюзив

Психолог и сексолог Наталья Ежова рассказала, что в знакомстве с помощью интернета самое главное – определить для себя цель поиска. Важно четко понимать, кого хотите найти.

После этого необходимо создать анкету в соответствии с главной целью. Если вы хотите найти серьезные отношения, то стоит транслировать на главной фотографии готовность вступить в них. Подробней о важных правилах знакомства в интернете – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

По словам сексолога и ведущей реалити "Эксы" на Новом канале, в анкете нужно показывать себя как личность, а не свое тело. Также вы можете рассказать о своих ценностях: хобби, отдых, еда, локации для прогулок, любимый цвет, запах и т.д. Чем точнее описаны ценности, тем быстрее найдется человек, который будет им соответствовать.

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Во время переписки задавайте больше вопросов, которые вас интересуют. Если вы видите сразу, что общение не складывается, не бойтесь отказывать.

Ежова отметила, что встречаться нужно только с теми, с кем вы ощущаете контакт, интерес и эмоцию. Также психолог рекомендует не видеться со всеми и сразу. Эксперт добавила, главное – не бойтесь, что останетесь одни.

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