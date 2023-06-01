Это может разрушить жизнь! Четыре фразы, которые нельзя говорить детям

Некоторые родители под влиянием негативных эмоций могут не следить за словами, которые говорят своим детям. Однако, разговаривая с малышами, следует быть особенно внимательными, ведь даже невинная, на первый взгляд, фраза может негативно повлиять на них.

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А в некоторых случаях опрометчиво брошенное замечание или упрек может разрушить ребенку жизнь. Об опасных фразах рассказали редакторы сайта Wskazowki (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это ерунда, не больно, не страшно"

В детстве люди знакомятся с окружающим миром и определяют для себя, чего они боятся, что их беспокоит и насколько больно ощущается та или иная травма. Важно дать понять, что малыша поддерживают и сочувствуют, а не обесценивают его переживания.

Обесценение своих проблем в будущем может привести к роковым последствиям. К примеру, повзрослев, человек будет игнорировать симптомы какой-то болезни, считая их незначительными, что может стать причиной проблем со здоровьем.

"Мне безразлично, что ты хочешь"

Прислушиваться к пожеланиям ребенка нужно даже если кажется, что вы знаете лучше. Позвольте малышу иногда самому решать что-то и брать за это ответственность, иначе в будущем человек не будет уметь отстаивать себя и им легко будет манипулировать.

"Весь/вся в..."

Сравнивать ребенка с кем-то из взрослых родственников – плохое решение. Обычно эта фраза звучит в негативном контексте, что может заставить ребенка сомневаться в авторитете взрослого, с которым его сравнивают.

"Не позорь меня"

В родителях малыш видит самых авторитетных взрослых, которых обычно не хочет огорчать. Замечание о том, что ребенок вас позорит, может навсегда и под корень обрубить его уверенность в себе, экспрессивность и активность, не являющиеся плохими качествами. Дети не должны быть "удобными" и угождать всем, поэтому стоит набраться больше терпения и понимания.

Ранее OBOZREVATEL писал о фразах "токсичных" людей, от которых следует держаться подальше. Такие персоны повышают свою самооценку за счет окружающих.

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