Эксперт по отношениям назвал любимую фразу мужчин, которые изменяют

Многие мужчины пользуются одним приемом при измене своим вторым половинкам. В частности, у них имеется определенная "золотая" фраза, в подтексте которой кроется предательство. Эксперт по отношениям 33-летний Кори Сконльник уверен, что довольно часто представители сильного пола прикрываются ею, отвергая обвинения возлюбленной в обмане.

Специалист записал видео в ТікТок, в котором назвал это злорадное сочетание слов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца). Выводы Сконльника, в которых он утверждает, что, когда мужчина называет другом ту, с кем женщина подозревает его в измене, заметила газета The Sun.

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"Она просто друг" – это огромный красный флаг". Таким образом парни страхуют себя. Это означает: "Я держу этого человека в качестве подстраховки, когда мне станет скучно. Они могут заменить вас, если вы уйдете. На самом деле, они, возможно, уже действуют для меня как ценный вспомогательный элемент", – утверждает эксперт.

В комментариях пользователи согласились со специалистом, так как убедились в этом благодаря своему личному опыту.

"Если бы этот человек был действительно просто другом, она бы понимала его границы и уважала его отношения", – написал один из пользователей.

"Я узнал, что, если другого человека не называют по имени, а только как "друга", стоит быть бдительными", – заявил второй.

"Ага, и его "друг" теперь его жена после того, как я ушел, когда я поймал их на измене", – добавил третий комментатор поста.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог Дэниел Акон назвал главный признак мужской измены. Он заключается в чрезмерной подозрительности к своей второй половинке.