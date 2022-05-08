Ефросинина откровенно рассказала о кризисе в отношениях с мужем и дала три совета украинкам по своему опыту

Украинская телеведущая и мама двоих детей Маша Ефросинина поделилась, что с мужем Тимуром Хромаевым они пережили кризис в отношениях во время войны. По ее словам, влюбленные по-разному реагировали на стресс, поэтому не смогли сначала найти общий язык.

Благоразумный и спокойный разум мужчины, по мнению звезды, не отвечает ее творческому эмоциональному видению трагедии. Такой комментарий раздался в интервью "Звездному пути" на YouTube телеканала "Украина" (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

В настоящее время супруги живут в разных странах, ведь через несколько недель после начала полномасштабной войны знаменитость с детьми улетела в Европу, а ее избранник остался в Украине. Однако еще до отъезда влюбленные столкнулись с недоразумениями.

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"Каждый по-разному это переживал. Союзом мы в том стать не смогли. И это нужно было проговорить. Это невозможно было делать при детях, поэтому мы выходили гулять по Львову", – поделилась она.

Находясь 20 лет в браке с любимым мужем, Маша Ефросинина выделила для себя три главных правила крепких отношений, которыми поделилась со всеми поклонницами.

Прежде всего звезда посоветовала не держать в себе обиды. Именно обсуждение тревожащих чувств с партнером может помочь влюбленным найти общий язык и не повторять ошибок в будущем.

Также телеведущая обратила внимание на то, как важно уважать чувства любимого человека. По ее словам, мнения и эмоции двух людей могут не совпадать, но это нормально. Главное – стараться не принижать важность эмоций мужчины, акцентируя внимание на своих.

В заключение Ефросинина поделилась важным для себя правилом: оставаться самостоятельной, независимой и немного отделенной от партнера.

"Занятость, работа, твое личное значение в социуме – это тоже очень важно в крепких отношениях. Когда ты есть у себя, а он есть у себя, а вы двое имеете большое удовольствие быть вместе", – подытожила украинка.

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