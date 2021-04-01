День смеха: почему не стоит шутить о беременности 1 апреля

1 апреля в международный праздник День смеха часто можно встретить шутки о беременности в социальных сетях. В TikTok хэштег #pregnancyprank набрал 83,8 миллиона просмотров. Но как оказалось, такими вещами лучше не шутить, так как это не тактично к тем, кто не может забеременеть или перенес выкидыш.

Так, в 2019 году певец Джастин Бибер подвергся критике за фото, на котором его жена Хейли держится за живот. Тогда знаменитости даже пришлось оправдываться за первоапрельскую шутку, пишет издание Newsweek.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что около шести процентов замужних женщин в возрасте от 15 до 44 лет в США не могут забеременеть в течение года, в то время как около 12 процентов женщин испытывают трудности с беременностью или вынашиванием ребенка.

Кроме того, 35% пар живут с проблемами бесплодия, а почти девять процентов мужчин в возрасте от 25 до 44 лет в США сообщили, что они или их партнеры обращались к врачу по вопросам бесплодия.

Около шести процентов замужних женщин в возрасте от 15 до 44 лет в США не могут забеременеть

Агентство по усыновлению American Adoptions обсуждает влияние шуток о беременности на людей, которые пытаются забеременеть.

"Попробуйте на мгновение поставить себя на место того, кто пытается забеременеть. Затем представьте, как кто-то другой использует беременность как шутку. Представьте себе боль и даже стыд, которые могут возникнуть", – говорят в агентстве.

American Adoptions также просит людей подумать о том, какое влияние розыгрыши ложной беременности могут оказать на женщин, переживших выкидыш.

"Горе, вызванное выкидышем, часто бывает тяжелым и продолжительным. Бремя несбывшихся надежд и мечтаний тяжело сказывается на подающих надежды родителях", – добавили в American Adoptions.

Оригинальные поздравления, шутки, смс и открытки к 1 апреля – смотрите в материале OBOZREVATEL по ссылке.