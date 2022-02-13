8 мифов о мотивации, которые мешают достичь цели

Иногда даже самый состоятельный и успешный человек останавливается на своем пути и не в силе двигаться дальше. Проблема в том, что есть некоторые мифы о самомотивации, которые не дают возможности достичь желаемого.

Сайт Лайфхакер составил перечень самых распространенных ошибочных суждений о том, как добиться поставленной целы. Они заключаются в деньгах, визуализации, награде, страхе и еще некоторых неправильных представлениях.

1. Деньги – основной мотиватор

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Некоторые люди придают этому слишком большое значение, из-за чего упускают из виду не менее важные другие факторы. Например, в хорошей работе может быть ужасное расположение офиса и токсичные коллеги.

2. Для достижения цели необходима визуализация

Специалисты Нью-Йоркского университета провели исследование и выяснили, что визуализация успеха не просто не помогает его достичь, а наоборот, уменьшает шансы. Позитивные фантазии на самом деле мотивируют гораздо хуже, нежели мысли о провале. Однако они не запрещают мечтать, но вместе с этим советуют визуализировать не результат, а шаги к поставленной цели.

3. Увеличение награды приводит к росту мотивации

Исследователи обнаружили, что чрезмерное поощрение ослабляет мотивацию и является эффектом избыточного оправдания. Награды не вдохновляют мотивированных людей.

4. Страх – хороший мотиватор

Постоянное ожидание потери или неудачи истощает силы и подрывает психическое здоровье. В этом случае лучше использовать поощрение.

5. Достаточно просто попробовать

Само слово "попробовать" не нацелено на результат. Эксперты советуют неотлагательно действовать, чтобы чего-нибудь добиться. Поможет преодолеть эту привычку подробный план "путешествия" к реализации мечты.

6. Все зависит от врожденных способностей

Профессор психологии из Колумбийского университета Кэрол Дуэк в своей книге "Гибкое сознание" утверждает, что зацикливание на врожденных талантах убивает мотивацию, и называет это мышление фиксированным. В таком случае нет смысла пытаться прыгнуть выше головы, так как вы сами не верите в это. Хвалить себя нужно за действия, упорность, успех и результат, а не за талант от Бога.

7. Сила воли – все, что нужно

Считается, что для достижения цели необходима сильная воля. Так, в ежегодном опроснике APA большинство респондентов называют единственным фактором, который не позволяет добиваться высот, именно ее недостаток. Однако выяснено, что чрезмерное упорство также лишает мотивации, так как приходит время, когда организм и психика, в том числе, истощаются. Важны границы.

8. Записывать цели – ключ к успеху

Если просто поставить цель и забыть о ней, то она не только не будет достигнута, но и лишит вас мотивации. Важно подкреплять все записи "галочкой" о результате, а также составлять детальный и конкретный план на ее пути.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть пять шагов для того, чтобы научиться строить планы, которые будут легко воплощаться в реальность.