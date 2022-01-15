6 трендов на детские имена, которые будут популярны в 2022 году

Авторитетный британский ресурс для родителей спрогнозировал популярнейшие тенденции в выборе имен для детей в 2022 году. Аналитики также рассказали о том, как чаще всего называли малышей в 2021.

Статистику опубликовали на официальном сайте The Bump, а экспертными мнениями поделились с изданием Huffpost. Некоторые из представленных имен не в новинку и для украинцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца сарки).

Унисекс

По словам заместителя редактора The Bump Неххала Аггарвала, из года в год наблюдается тенденция на выбор гендерно-нейтральных имен. Это связано с тем, что в мире активно расширяется представление о гендере. Эксперты определили, что самыми популярными унисекс именами стали: Алекс, Андреа, Кай, Джейден и Лука.

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Имена, связанные с природой

Специалист объясняет тренд с выбором имени, связанного с природой, пандемией коронавируса. Будто бы люди начали проводить больше времени на свежем воздухе и это вдохновило их на то, чтобы давать детям имена, связанные с природными явлениями.

Винтажные имена

В The Bump провели исследования и обнаружили, что популярность стали набирать имена, которыми называли малышей в 19 веке. В частности, это Нэнси, Кейтлин, Маргарет, Мартин и другие.

Сильные имена

"То, что хотят все родители – воспитать уверенного в себе человека с незаурядной силой духа", – сказал Неххала. Считается, что имя данное при рождении наделяет своего обладателя определенными чертами характера. Именно поэтому традиционно взрослые люди выбирают для ребенка что-то с глубоким смыслом, такое как Ария, Эмма, Алиса, Ксавьер, Майло или Эмитт.

Имена, несущие в себе радость

По словам экспертов, людям в последние годы необходима вера в будущее и позитивный настрой, поэтому они выбирают такие имена для детей, которые несут в себе свет и счастье. Например, Хлоя, Элвин, Мира, Айзак или Феликс.

Космические имена

Космические открытия и новейшие изобретения вдохновляют родителей на то, чтобы называть наследников в честь звезд, планет, комет и т.д. Популярными "космическими именами" являются Скай, Луна, Орион, Венера, Нова и тд.

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