Ранок для одних - початок нового дня, а для інших метушня та збори на роботу. Чи не єдина радість для багатьох вранці - запашна чашка кави та бадьорий душ. Чим займатись або не займатись зранку ще, чому і навіщо?

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Гарне пробудження

Секс зранку може допомогти вам поступово і приємно прокинутися від сну. Погодьтесь, прокидатись за будильником або від ніжних поцілунків та обіймів - зовсім різні речі. Особливо важливо це з точки зору здорового сну для тих, хто любить зранку переводити будильник на "ще 5 хвилинок". Такий сон уривками лише виснажує вас і в результаті ви прокидаєтесь розбитим та млявим, а от гарна прелюдія і секс навпаки допоможуть знайти сили і встати з ліжка.

Заряд енергії

Секс зранку може допомогти вам почати день з енергією і налаштуватися на продуктивну робочу або на вдалі вихідні. Справа в тому, що сексуальна активність може підвищити рівень ендорфінів, які відповідають за відчуття радості та щастя. Це може допомогти покращити ваш настрій на весь день та забезпечити вам енергію на початку робочого дня. В свою чергу це знижує стрес та тривожність, і вам легше заснути ввечері та спати здоровим сном.

Ідеальна сполука гормонів

Зранку ваше тіло готове до сексу як ніколи. В цей час рівень естрогену та тестостерону досягає піку, що має значення для вашого лібідо. Вам набагато легше збудитись саме зранку та отримати оргазм - чи не вдалий початок дня? Згідно з дослідженням 2013 року, рівень гормонів впливає на вашу статеву потужність - чим він вищий, тим більш жвавою ви будете відчувати себе. Також знижується рівень гормону стресу кортизолу, що знижує тривожність. У мозку під час оргазму підвищує вироблення дофаміну - нейротрансмітера, відповідального за відчуття задоволення. Його рівень залишається підвищеним ще кілька днів після сексу. Крім того, секс сприяє виділенню гормонів, таких як окситоцин та ендорфіни, які допомагають розслабитися та знизити рівень стресу. Це може зробити більш легким засинання та покращити якість сну.

Зміцнення стосунків

Дослідження, проведене біохімічним доктором Мусою Якубу з Університету Ілоріна, стверджує, що ранковий секс знижує кров'яний тиск і ризик серцевих приступів, а також має високий рівень окситоцину, який має позитивний вплив на організм і також відомий як "гормон обіймів". Окситоцин - це хімічна речовина в мозку, яка контролює любов і зв’язок між партнерами. Коли він виділяється під час сексу, ви відчуєте більше зв’язку зі своїм партнером, а ваші стосунки будуть міцнішими.

Фітнес в ліжку

Як не крути, а секс - це фізична активність. Якщо ви лінуєтесь робити ранкову зарядку, а на спортзал немає часу чи бажання, от вам і лайфхак! Хоча ранковий секс може не замінити повноцінне тренування на біговій доріжці, він все ж може бути ефективним фізичним навантаженням. За дослідженнями Гарвардської медичної школи, секс може спалювати до п’яти калорій за хвилину - це, як інтенсивна прогулянка. Чи не хотіли б ви спалити принаймні 75 калорій за допомогою ранкового задоволення? А от годинний секс спалює приблизно 280 ккал у чоловіків, 180 ккал – у жінок та зміцнює імунну систему. І нагадаю, що фізична активність, особливо зранку, допоможе вам врегулювати ваш сон та запобігти безсоння.

Профілактика безсоння

Сомнологи не рекомендують робити надмірні фізичні навантаження ввечері, адже це може викликати складності з засинанням. Крім того, під час занять спортом посилюється вироблення гормонів, які можуть порушити внутрішні біоритми.

Вироблені на тренуванні ендорфіни та адреналін зазвичай ще довго не дають заснути. Те саме стосується і сексу - краще уділяти цьому заняттю час не пізніше ніж за дві, а краще три-чотири години до сну. В першу чергу це стосується жінок, адже у чоловіків оргазм супроводжується сплеском хімічних речовин, таких, як окситоцин і серотонін, які мають потужний снодійний ефект. А от у жінок сексуальне бажання згасає дещо повільніше. Тому ранковий секс може стати прекрасною альтернативою вечірньому та профілактикою безсоння.

Довголіття

Американські вчені виявили зв'язок між тривалістю життя чоловіків та часом, коли вони займаються сексом. Вчені опитали 2600 чоловіків від 65 до 87 років і зробили висновок, що більшість з них займається сексом не менше п'яти разів на місяць зранку. Причому 97 відсотків з них - чоловіки віком від 80 до 87 років. Фахівці пояснили це тим, що ранковий секс є найбільш корисним для загального стану здоров'я чоловіків, оскільки запобігає головним болям, нормалізує тиск, запобігає серцево-судинним захворюванням та захищає від неврозів.

Утім, варто зауважити, що є категорія людей, яким ранковий секс бадьорості не принесе. Це люди так званим вечірнім хронотипом (або "сови"), пікова активність яких приходиться на не ранок, а на вечірні години. Також ранковий секс може бути не ідеальним варіантом зайняття коханням для пар, в яких у партнерів відрізняються хронотипи сну. Тож, зверніть увагу на хронотип ваш і вашого партнера та знайдіть розумний компроміс. Бережіть себе і гарних вам снів! І звісно чудового сексу.