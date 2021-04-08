Названы аксессуары, которые делают старше любую девушку. Фото

Девушка может как выглядеть немного моложе, так и самостоятельно добавить себе несколько лет, подобрав неправильные аксессуары. Среди них сумки в тон туфлям, украшения из бисера и страз, броши и многое другое.

От этих вещей всем пора давно отказаться. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с антитрендовыми аксессуарами, которые испортят ваш внешний вид и образ.

Сумка в тон туфлям

Универсальная пара "сумка и обувь в тон" не только устарела сама по себе, но и прибавляет возраста всем своим поклонницам. Поэтому следует разбавлять свой образ яркими цветами, и не обязательно, чтобы они сочетались.

Сумка в тон туфлям – давно устарелый тренд pinterest.com

Украшения из бисера и страз

Украшения в стиле хендмейд со множеством элементов подходят девушкам-подросткам, которые увлеклись модой эпохи 90-х. Разнообразные фенечки, серьги и ожерелья из бисера вряд ли омолодят взрослых женщин и только сделают их образ нелепым.

Украшения из бисера подходят девушкам-подросткам style.rbc.ru

Очки с массивной черной оправой

С самым модным аксессуаром сезона стоит быть осторожной: если выбрать очень толстую черную оправу, то можно ненароком добавить себе несколько лет. Все дело в том, что такая оправа высвечивает даже самые незаметные возрастные изменения кожи лица.

Очки с массивной оправой могут ненароком добавить несколько лет ototo.com.ua

Палантины

Кружевные вязаные палантины и шарфы с узорами в восточном стиле давно вышли из моды: сложные орнаменты не только старят, но и одним махом уничтожают все попытки идти в ногу со временем.

Вязаные палантины давно вышли из моды prakard.com

Броши

Аккуратная небольшая брошь – аксессуар, который вряд ли когда-либо утратит свою актуальность. Противоположная ситуация происходит с массивными брошками: их неумелое использование способно "состарить" даже самых молодых девушек.

Большие броши способны "состарить" даже самых молодых девушек buro247.ua

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