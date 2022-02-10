Кейт Миддлтон нарушила сразу два правила королевского дресс-кода. Фото

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон нарушила два правила королевского дресс-кода, когда посещала лондонскую школу, чтобы пообщаться с детьми. Герогиня подобрала для себя образ из черной одежды и добавила облегающие штаны, что неприемлемо для гардероба монаршей особы.

Об этом сообщили журналисты издания On News Times. Известны случаи, когда подобные ошибки вызвали осуждение со стороны общества и критику членов королевской семьи (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Кейт Миддлтон выбрала для встречи со школьниками повседневную одежду, состоящую из облегающих брюк, ремня и закрытой кофты. Сверху герцогиня накинула классический пиджак, а на ее ногах были сдержаные каблуки.

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Известно, что женщины в семье королевы Великобритании Елизаветы II почти не одевают подобные джинсы или брюки на официальные мероприятия и встречи. Такой наряд допускается только для непубличных выходов в свет или для ношения дома.

Второй, более критической ошибкой жены принца Уильяма стал total black look. Она подобрала черные брюки, такого же цвета кофту и обувь, добавив только светлый верх. Отметим, что британские монархи считают черный – цветом траура, поэтому избегают темной одежды, выбирая ее только по необходимости.

Одним из показательных случаев стало первое официальное мероприятие будущей принцессы Дианы после помолвки с принцем Чарльзом. Тогда на торжественном ужине девятнадцатилетняя леди Ди появилась в черном вечернем платье, чем спровоцировала ссору с избранником.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед свадьбой с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон пришлось усовершенствовать имидж. Королевский эксперт рассказал, что изменила герцогиня.

Кратко о личности:

Кейт Миддлтон – 40-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.