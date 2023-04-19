Какую вещь нельзя стирать в машинке: гарантированно испортится

Большинство вещей можно стирать дома в бытовой стиральной машине. И это сильно упрощает жизнь. Но в любом случае такой способ ухода со временем изнашивает и деформирует ткани. Поэтому отдельные предметы советуют сдавать исключительно в химчистку.

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Как выяснил OBOZREVATEL, один конкретный тип одежды требует только и исключительно химической чистки. Если стирать его в машинке, он моментально выйдет из строя. Речь идет о деловом костюме.

Ткани, из которых шьют костюмы, и сложный крой не предусматривают машинную стирку, даже на деликатном режиме и при низкой температуре. Особенно если это шерсть. В таком случае вещь очень быстро потеряет свой вид.

Быстро освежить костюм в домашних условиях можно с помощью отпаривателя. Но это только временная мера. Полноценную и безопасную чистку деловой одежды следует доверять профессионалам.

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