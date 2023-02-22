Как удалить любые пятна с ковра: топ эффективных средств

Красивый ковер на полу – легкий способ создать дома стильный и уютный интерьер. Так в 2023 году будут в моде однотонные варианты и природные цвета, в том числе песочный. На котором особенно хорошо видно даже самое маленькое пятнышко. Поэтому, если вы планируете украсить свой дом именно таким образом, вам нужно знать, как отчистить с ковра пятна с помощью домашних средств.

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OBOZREVATEL рассказывает, как создать пятновыводитель для этого предмета из того, что точно есть у вас дома. Но не забудьте проверить выбранный вариант на незаметном месте ковра, ведь он может обесцвечивать ткань или оставлять другие следы. В экстренной ситуации это может сыграть с вами злую шутку. Поэтому подготовьтесь заранее.

Средство для мытья посуды

Из жидкости, которая есть на каждой кухне, можно сделать эффективное средство против загрязнений пищевыми продуктами и напитками. Оно подойдет как для натуральных, так и для синтетических ковров. Главная предостережение – лучше брать бесцветную жидкость, особенно если ваш ковер светлый.

Чтобы почистить синтетический ковер, разведите 1/4 чайной ложки средства в стакане теплой воды, для натурального концентрация должна быть 1 чайная ложка на стакан воды. С помощью губки аккуратно, без трения, нанесите раствор на пятно и оставьте на несколько минут. Можно также нанести средство с помощью пульверизатора, но при этом избегайте переувлажнения ткани. Затем промокните жидкость с пятна сухой салфеткой. При необходимости процедуру повторите. Лучше упорно повторять деликатную чистку и добиться исчезновения пятна, чем втереть загрязнитель глубоко в волокна – тогда вам точно понадобится химчистка.

Уксус

Уксусная кислота в низкой концентрации хорошо растворяет загрязнители как на синтетических, так и натуральных коврах. Главное для приготовления чистящего средства брать белый или дистиллированный уксус. Чтобы очистить синтетические волокна, разведите его водой в пропорции 1:2, натуральные – 1:1. Далее технология аналогична – смочите пятно раствором с помощью губки, дайте уксусу подействовать, и промокните остатки жидкости.

Нашатырный спирт

Это средство подойдет только для натуральных ковров. Для приготовления раствора вам понадобится 1 столовая ложка спирта и 1/2 стакана теплой воды. Смешайте их, а затем действуйте по стандартной схеме.

Растворитель

Бытовые растворители, например, безацетоновая жидкость для снятия лака, помогут почистить натуральный ковер. Но убедитесь, что выбранный вами вариант безопасен и сам по себе не оставляет пятен. К тому же пользоваться такими веществами следует в хорошо проветриваемом помещении. А так технология удаления пятен в таком случае аналогична предыдущим.

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