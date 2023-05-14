Как отмыть пожелтевшие подоконники: дешевый лайфхак

Пластиковые подоконники привлекают своей дешевизной и легкостью изготовление и установки. Но есть у них один недостаток – из-за постоянного воздействия на них солнечного света и других факторов популярные белые поверхности со временем желтеют. Впрочем, убрать эту желтизну можно.

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OBOZREVATEL узнал о нестандартном методе. Готовить средство самостоятельно не придется, а купить его можно буквально в любом супермаркете.

Отбелить пластик поможет ополаскиватель для рта. Достаточно просто нанести жидкость на тряпку и хорошо протереть ею подоконник. Может потребоваться больше одной процедуры, но результат точно порадует. К тому же ополаскиватель достаточно просто смывать – протирания поверхности влажной губкой с последующим вытиранием насухо хватит.

Кроме того, ополаскиватель для рта поможет отмыть и окна. Он эффективно растворит грязь, накопившуюся на стекле за зиму.

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