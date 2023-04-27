Как отчистить швы между плиткой в ванной: быстрый способ для идеального блеска

Межплиточные швы – одно из самых проблемных мест для уборки дома. Пыль и грязь в них собирается быстро, так же быстро оседает известковый налет. А еще в этих местах легко развивается плесень, которую легче предупредить своевременной уборкой, чем потом с ней бороться. А вот чтобы отмыть швы часто требуются достаточно значительные усилия.

Видео дня

Но OBOZREVATEL рассказывает о рецепте домашнего средства, которое поможет легко справиться с проблемой. Оно отчистит грязь и при этом не повредит материал, из которого сделаны швы, ведь он достаточно чувствителен к агрессивному воздействию и трению.

Чтобы приготовить раствор для чистки межплиточных швов, понадобятся

теплая вода – 1,5 литра;

лимонная кислота – 1 чайная ложка с горкой;

жидкость для мытья посуды – 4 чайные ложки.

Все компоненты следует поместить в одну емкость и хорошо перемешать, пока не образуется пена. Жидкость для чистки готова.

Ее нужно наносить на швы и оставлять действовать на 10-15 минут. После чего швы обрабатывают мягкой щеткой, например старой зубной, или трут губкой. Дальше средство остается смыть и наслаждаться чистотой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о средстве, которое легко отмоет душевую кабину от пятен извести и остатков мыла.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.