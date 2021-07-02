С Днем спортивного журналиста 2021: яркие поздравления и открытки

В пятницу, 2 июля, отмечается Международный день спортивного журналиста. Праздник был учрежден в 1995 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы, которая объединяет около 150 национальных союзов журналистов.

В этот день проходят торжественные заседания, а лучшие спортивные журналисты получают премии, грамоты и награды. Кроме того, 2 июля проводятся особые спортивные мероприятия, целью которых является пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.

У спортивних журналістів

Свято нині важливе.

З днем професії тебе,

Видео дня

Майстер репортажів.

Побажати тобі хочу

Злетів лиш в роботі,

Щоб у радість були тільки

Всі твої турботи.

***

Всем спортивным журналистам

Шлю свой пламенный привет,

Вам в профессии желаю

Много плодотворных лет.

Пусть захватывает дело,

Вдохновляет спорт всегда,

Интересно и задорно

Яркие бегут года.

***

Всіх спортивних журналістів

Вітаємо зі святом.

Ви зібрали за плечима

Досвід вже багатий.

Нехай успішним неодмінно

Буде життєвий забіг,

Нехай в професії наздожене

Вас визнання і успіх.

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Поздравляю с Днем спортивного журналиста. Желаю радовать всех любителей спорта только хорошими новостями и интересными событиями в мире спорта. Креатива и проявления уникального таланта в каждой статье, в каждом обзоре, а также успехов, славы и крутых идей!

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Вітаю з Днем спортивного журналіста. Бажаю завжди бути у відмінній формі, бажаю кожен день отримувати неймовірний заряд енергії, бажаю постійно керуватися ентузіазмом і невтомним інтересом до подій у світі спорту, в житті гідних спортсменів. Бажаю крутих репортажів, величезних успіхів і високих досягнень у журналістській діяльності.

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Поздравляю с Днем спортивного журналиста. Желаю ярко и красочно рассказывать обо всех событиях в мире спорта, а также интересно и красиво проживать каждый день. Успехов на своем журналистском посту и в личной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний украинец из Донецка Игорь Радивилов выиграл чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который проходил в Базеле. На 0,058 балла он опередил своего ближайшего соперника – Андрея Медведева из Израиля.

По материалам: pozdravok.ru.