С Днем спортивного журналиста 2021: яркие поздравления и открытки
В пятницу, 2 июля, отмечается Международный день спортивного журналиста. Праздник был учрежден в 1995 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы, которая объединяет около 150 национальных союзов журналистов.
В этот день проходят торжественные заседания, а лучшие спортивные журналисты получают премии, грамоты и награды. Кроме того, 2 июля проводятся особые спортивные мероприятия, целью которых является пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем архитектора в стихах и прозе
У спортивних журналістів
Свято нині важливе.
З днем професії тебе,
Майстер репортажів.
Побажати тобі хочу
Злетів лиш в роботі,
Щоб у радість були тільки
Всі твої турботи.
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Всем спортивным журналистам
Шлю свой пламенный привет,
Вам в профессии желаю
Много плодотворных лет.
Пусть захватывает дело,
Вдохновляет спорт всегда,
Интересно и задорно
Яркие бегут года.
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Всіх спортивних журналістів
Вітаємо зі святом.
Ви зібрали за плечима
Досвід вже багатий.
Нехай успішним неодмінно
Буде життєвий забіг,
Нехай в професії наздожене
Вас визнання і успіх.
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Поздравляю с Днем спортивного журналиста. Желаю радовать всех любителей спорта только хорошими новостями и интересными событиями в мире спорта. Креатива и проявления уникального таланта в каждой статье, в каждом обзоре, а также успехов, славы и крутых идей!
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Вітаю з Днем спортивного журналіста. Бажаю завжди бути у відмінній формі, бажаю кожен день отримувати неймовірний заряд енергії, бажаю постійно керуватися ентузіазмом і невтомним інтересом до подій у світі спорту, в житті гідних спортсменів. Бажаю крутих репортажів, величезних успіхів і високих досягнень у журналістській діяльності.
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Поздравляю с Днем спортивного журналиста. Желаю ярко и красочно рассказывать обо всех событиях в мире спорта, а также интересно и красиво проживать каждый день. Успехов на своем журналистском посту и в личной жизни.Открытки ко Дню архитектора
Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний украинец из Донецка Игорь Радивилов выиграл чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который проходил в Базеле. На 0,058 балла он опередил своего ближайшего соперника – Андрея Медведева из Израиля.
По материалам: pozdravok.ru.