С Днем работников легкой промышленности 2021: поздравления, открытки и видео
В воскресенье, 13 июня, отмечается День работников легкой промышленности. Этот профессиональный праздник, который отмечается каждое второе воскресенье июня, был установлен указом президента Украины № 285/94 от 9 июня 1994 года.
Легкая промышленность – одна из важнейших отраслей производства непродовольственных товаров, которая объединяет около 20 подотраслей и продукция которой призвана обеспечить население одеждой, обувью и другими предметами потребления. К празднику работников легкой промышленности OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений и открыток.Поздравления с Днем работников легкой промышленности: стихи, смс и проза
Добрий трудівник легпрому,
Поздоровлення прийми.
Твої руки золоті,
Немає в світі їм ціни.
Хай тебе начальство цінує,
З повагою бережуть.
Знай же, твій труд – не марний,
І в народі його шанують.
***
Промышленность легкая очень важна,
Ведь много людей одевает она,
Дает немалый доход стране,
Она нужна всегда и везде!
Работникам всем креативных идей,
Любви, вдохновения, радостных дней,
Трудами своими блага несите,
Шедевры свои вы народу дарите!
***
У промисловості легкій
Робота нелегка,
Часом стояти так важко
Подовгу біля станка.
Але, як в будь-якій роботі,
У вас, напевно,
Тут творчість в пошані
І легка рука.
Дозвольте вас привітати,
Випивши те, що міцніше чаю.
Ми бажаємо вам скласти
Конкуренцію Китаю.
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В День работников легкой промышленности хочу поздравить и пожелать легкой не только промышленности, но и жизни, справедливого отношения к вашему труду и достойного его вознаграждения!
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Вітаю з Днем працівників легкої промисловості. Бажаю якісних матеріалів у твоїх руках, великих можливостей на твоєму обрії, високих цілей, гідних успіхів у діяльності й величезного щастя. І нехай легкої буде не тільки твоя промисловість, але і все твоє життя!Картинки и открытки в День работников легкой промышленности
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По материалам: pozdravok.ru.