С Днем работников легкой промышленности 2021: поздравления,  открытки и видео

В воскресенье, 13 июня, отмечается День работников легкой промышленности. Этот профессиональный праздник, который отмечается каждое второе воскресенье июня, был установлен указом президента Украины № 285/94 от 9 июня 1994 года.

Легкая промышленность – одна из важнейших отраслей производства непродовольственных товаров, которая объединяет около 20 подотраслей и продукция которой призвана обеспечить население одеждой, обувью и другими предметами потребления. К празднику работников легкой промышленности OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений и открыток.

Добрий трудівник легпрому,

Поздоровлення прийми.

Твої руки золоті,

Видео дня

Немає в світі їм ціни.

Хай тебе начальство цінує,

З повагою бережуть.

Знай же, твій труд – не марний,

І в народі його шанують.

***

Промышленность легкая очень важна,

Ведь много людей одевает она,

Дает немалый доход стране,

Она нужна всегда и везде!

Работникам всем креативных идей,

Любви, вдохновения, радостных дней,

Трудами своими блага несите,

Шедевры свои вы народу дарите!

***

У промисловості легкій

Робота нелегка,

Часом стояти так важко

Подовгу біля станка.

Але, як в будь-якій роботі,

У вас, напевно,

Тут творчість в пошані

І легка рука.

Дозвольте вас привітати,

Випивши те, що міцніше чаю.

Ми бажаємо вам скласти

Конкуренцію Китаю.

***

В День работников легкой промышленности хочу поздравить и пожелать легкой не только промышленности, но и жизни, справедливого отношения к вашему труду и достойного его вознаграждения!

***

Вітаю з Днем працівників легкої промисловості. Бажаю якісних матеріалів у твоїх руках, великих можливостей на твоєму обрії, високих цілей, гідних успіхів у діяльності й величезного щастя. І нехай легкої буде не тільки твоя промисловість, але і все твоє життя!

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По материалам: pozdravok.ru.